कवर्धा

पंडाल विवाद पर भिड़े दो पक्ष, कामठी में पुलिस-ग्रामीण आमने-सामने, कई लोग घायल… देखें Video

Crime News: पंडरिया विकासखंड के वनांचल ग्राम कामठी में एक फिर धार्मिक मुद्दे को लेकर विवाद शुरु हो गया है। नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले गांव में तनाव का माहौल बन गया।

कवर्धा

Khyati Parihar

Sep 22, 2025

Crime News: पंडरिया विकासखंड के वनांचल ग्राम कामठी में एक फिर धार्मिक मुद्दे को लेकर विवाद शुरु हो गया है। नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले गांव में तनाव का माहौल बन गया। मौके पर कुकदुर व पंडरिया पुलिस टीम पहुंची। माहौल शांत करते-करते पुलिस गांवों से उलझ गए। इसमें कुछ पुलिसकर्मी व ग्रामीणों को मामूली चोटें आयी।

गांव कामठी में दो पक्षों के बीच धार्मिक स्थल में मां दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। सुबह जब गांव वालों ने पंडाल लगाना शुरू किए तो कुछ असमाजिक तत्वों के लोगों ने पंडाल को हटा दिया। इसके बाद विवाद शुरू हुआ। बीच बचाव के लिए पुलिस गांव आई, लेकिन तब तक ग्रामीण आक्रोशित हो चुके थे। धार्मिक स्थल में बनाए गए दीवाल को महिलाओं ने तोड़ दिया। जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर पुलिस व ग्रामीणों के बीच जमकर बहस हुई। स्थिति झूमा-झटकी में बदल गई।

ग्रामीणों को कंट्रोल करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसमें कुछ ग्रामीण घायल हुए। वहीं कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आयी। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया। इसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी। एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं जो हालात पर नजर बनाए हुए है।

