कामठी में फिर तनाव: दुर्गा पंडाल स्थापना को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर हुई झड़प…

पंडरिया विकासखंड का ग्राम कामठी पिछले एक साल से हॉटस्पॉट बना हुआ है। ठीक एक साल पहले नवरात्रि की शुरुआत में गांव में विवाद हुआ था। तब गांव वालों को कुछ असमाजिक तत्वों ने मां दुर्गा पूजा के लिए पंडाल और प्रतिमा पूजा करने को लेकर विवाद किया था। जैसे-तैसे कर मामला शांत कराया गया। उसके बाद फिर से चैत्र नवरात्रि के समय भी विवाद किया गया। उसे भी तत्कालीक रूप से प्रशासन ने टालने का प्रयास करते हुए मामला शांत कराकर ठंड़े बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब फिर कामठी का विवाद सामने आया है, जहां नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले विवाद शुरू हो गया है।