तेजस्वी यादव पर विजय शर्मा का तंज! कहा- 2 करोड़ नौकरियां कैसे देंगे, समझदारी से बात करें… VIDEO

CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में रायपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा की तेजस्वी यादव, जो अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गए हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि वह हर घर में एक सरकारी नौकरी कैसे देंगे?… क्या वे लगभग 2 करोड़ नौकरियां देंगे? उन्हें समझदारी से बात करनी चाहिए, और अगर वे इस तरह के बयान देकर चुनाव जीतने वाले हैं, तो निस्संदेह उनकी मंशा कुछ भी करके कुर्सी तक पहुंचने की है।
