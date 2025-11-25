28/11 मशाल यात्रा… आतंक की विचारधारा लेकर बाहर मत जाना, नहीं तो राष्ट्रभक्त आ जाएंगे

शहर में हुई आतंकी घटना 28/11 के विरोध में निकलने वाले मशाल जुलूस का स्वरूप इस बार बदला हुआ रहेगा। यात्रा में सिर्फ पांच मशाल रहेगी और यात्रा बड़ाबम से होते हुए तीन पुलिया से निकलकर हिंगलाज माता गेट पर खत्म होगी। आतंक के खिलाफ युवाओं में जोश जगाने इस बार वक्ता के रूप में समीर कुलकर्णी, अश्विन उपाध्याय और गौतम खट्टर मंच से वक्तव्य देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर के डॉ. शिवशंकर गुर्जर करेंगे।

आयोजन को लेकर सोमवार को महादेवगढ़ में राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच द्वारा जानकारी दी गई। महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ हमने विध्वंस की विचारधारा को तोड़ते हुए यह संदेश दिया कि इस विचारधारा को लेकर निकलने वालों के परिवारों ने कहना शुरू कर दिया है कि बाहर मत जा, नहीं तो राष्ट्रभक्त आ जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भी आतंकी विचारधारा के डॉक्टरों को शहर के राष्ट्रभक्त डॉक्टर शिवशंकर द्वारा राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया जाएगा। मशाल मार्च 28 नवंबर रात 8 बजे बड़ाबम से विशाल पासी के नेतृत्व में, संयोजक संकेत जोशी, सहसयोजक कुश पालीवाल, चाहत तोमर के नेतृत्व में निकाला जाएगा।

शहीदों के परिजनों का होगा सम्मान

संकेत जोशी ने बताया इस बार सिर्फ पांच मशाल रहेगी एवं मशाल मार्च बड़ाबम से बलिदानी तीन पुलिया टनल से वापस वही हिंगलाज माता के गेट पर समापन कर दिया जाएगा। इस मार्च में वक्त के रूप में सुप्रीम कोर्ट वकील अश्विन उपाध्याय, हरिद्वार से गौतम खट्टर एवं मालेगांव बम ब्लास्ट में दोष मुक्त हुए समीर कुलकर्णी द्वारा उस समय हुए अत्याचारों की व्यथा बताएंगे। साथ ही इस आयोजन में बचे हुए आतंकी डॉ. अबू फैसल को भी शीघ्र फांसी हो की मांग की जाएगी। मातृशक्ति की सृष्टि दुबे ने बताया इस अवसर पर शहीद सीताराम, अधिवक्ता संजय पाल और बैंककर्मी रविशंकर पारे के परिजन का सम्मान किया जाएगा।