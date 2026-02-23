सराफा बाजार में सांड ने महिला को रौंदा, आवारा पशुओं से लोगों की जीना मुहाल

रविवार दोपहर करीब दो बजे की घटना है। महिला आकांक्षा पंवार परिवार की एक महिला के साथ सराफा बाजार आई थी। जैन मंदिर के सामने से दोनों महिलाएं निकल रही थी। साथ ही एक महिला आगे निकल गई, आकांक्षा पीछे आ रही थी। तभी एक सांड अचानक दौड़ते हुए आ गया और जैन मंदिर के सामने खड़े एक सांड पर हमला कर दिया। इस बीच सांड ने आकांक्षा पंवार को भी अपनी चपेट में लिया। महिला को रौंद दिया। महिला दो सांडों के बीच घिर गई थी। नीचे गिरने के बाद भी सांड महिला के पैरों को रौंदता रहा। जिससे में महिला का एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया।

लोगों ने शोर मचाकर सांडों को भगाया

घटनास्थल के पास ही गहने की दुकान के बाहर ले सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लोग महिला की चीख सूनकर भागते हुए बचाने आने आए। जिसके बाद सांड अलग-अलग हुए और भागने लगे। इस दौरान बाजार में अफरा-तफरी मंच गई। लोग भी सांड से बचने के लिए दुकानों में पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शी कारोबारी प्रेमांशु चौधरी ने बताया कि बहुत ही भयावह मंजर देखा है। सांड महिला को रौंद रहा था। एंबुलेंस के लिए बाजार में रास्ता नहीं हैं, गलियां छोटी है। इसलिए ऑटो से महिला को अस्पताल पहुंचाया।

आवारा पशुओं की भरमार, नहीं हो रही कार्रवाई

शहर में आवारा पशुओं की भरमार है। सराफा बाजार से लेकर घंटाघर, जलेबी चौक, रेलवे स्टेशन तिराहा, बड़ाबम चौक, शिवाजी चौक, नेहरू स्कूल चौराहा, आनंद नगर, जिला अस्पताल चौराहा और गणेश गौशाला चौराहे सहित अन्य प्रमुख मार्ग व चौराहों पर आवारा पशु बैठे रहते हैँ। बुधवारा बाजार सब्जी मंडी में भी पशुओं की वजह से व्यवसायी परेशान है।

