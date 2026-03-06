6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर मोघट थाने में हंगामा, सड़क पर भगदड़ मची, राह चलते लोगों से भी मारपीट, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर गुरुवार को मोघट थाने में तनाव की स्थिति बन गई। आक्रोशित मुस्लिम समाज के युवकों ने थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारी युवकों ने पुलिस के बीच झूमाझटकी होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इससे भगदड़ मच गई। इस दौरान युवकों ने थाने पर पथराव कर राह चलते लोगों के साथ भी मारपीट की।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Mar 06, 2026

थाना प्रभारी और आरक्षक के साथ अभद्रता

प्रकरण दर्ज करने के बाद भी युवक थाने में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान समझाने आए आरक्षक शेखर चौहान के साथ झूमाझटकी कर धक्का दे दिया। यह देख वहां खड़े थाना प्रभारी धीरेश धारवाल युवकों को समझाने लेकिन वे भी उन्हें धक्का देने लगे। इसके बाद पुलिसकर्मी भीड़ को थाने से बाहर करने लगे थे। तभी युवकों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लए हलका लाठी चार्ज कर दिया।

वाहनों को गिराया, चप्पलों का लग गया ढेर

पुलिस की लाठी चार्ज से भगदड़ मंच गई। इस बीच नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे, कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण आर्य और पदमनगर थाना प्रभारी जगदीश जमरा भी पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने आते से ही लाठियां भाजी। जिसके बाद सड़क चप्पलों से पट गई। भाग रहे युवकों ने बाइक व स्कूटी भी फेंक दी।

राह चलते लोगों के साथ की मारपीट

पुलिस द्वारा खदेड़े जाने के बाद युवकों ने राह चलते लोगों के साथ भी मारपीट की। दूबे कालोनी निवासी इशिका विश्वकर्मा अपने छोटी भाई के साथ नवचंडी मंदिर बुआ के घर जा रही थी, तभी नेहरू स्कूल के एयू चौराहे पर भीड़ में शामिल युवकों ने उसके साथ मारपीट की। उसे थप्पड़ मारे, जिसके बाद इशिका वहां से घर आ गई। परिवार के साथ मोघट थाने पहुंचकर मारपीट करने वाले अज्ञात युवकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया। इसी तरह से युवकों ने एक कार चालक के साथ भी मारपीट की।

इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर ने बताया कि इंस्टाग्राम आइडी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले एक पोस्ट वायरल हुई थी। उस पोस्ट को लेकर मुजाहिद कुरैशी थाने पर प्रकरण दर्ज करवाने आए थे। उस पर सुनवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपी को राउंड-अप कर लिया है। बाद में कुरैशी के साथ बहुत सारे लोग आए हुए थे। वे यहां नाजायज तरीके से मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस पर दबाव बना रहे थे। तीनों थानों के पुलिस बल ने िस्थति को काबू किया है। अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है।


खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 12:10 pm

Published on:

06 Mar 2026 12:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर मोघट थाने में हंगामा, सड़क पर भगदड़ मची, राह चलते लोगों से भी मारपीट, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

MP के पुलिस थाने में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हंगामा, करना पड़ा लाठीचार्ज

commotion erupted moghat police station over Instagram post mp news
खंडवा

'3 Idiots' की तरह बाइक पर घायल लेकर इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचे युवक

khandwa
खंडवा

खग्रास चंद्र ग्रहण आज… किसी भी ग्रहण के सूतक काल में भी बंद नहीं होते श्री दादाजी धाम के पट

Lunar eclipse
खंडवा

गौरीकुंज वर्सेस गीता भवन… यूनियन क्लब ने दी थी जमीन, अनुबंध की शर्तों में स्पष्ट नाम नहीं बदल सकते

gourikunj kishor kumar
खंडवा

किशोर कुमार के बंगले को तो नहीं बचा पा रहे, अब उनके गौरीकुंज को गीता भवन में बदलने की तैयारी

gourikunj kishor kumar
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.