10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

वाशिंग सेंटर में शार्ट सर्किट से लगी आग, मशीन व सामान जलकर खाक

बोरगांव बुजुर्ग में एक वाशिंग सेंटर में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। आग में दुकान में अंदर रखा सामान व मशीन जल गई। पुलिस ने करीब एक घंटे में आग पर काबू पाया है।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Dec 10, 2025

घटना मंगलवार शाम 7.30 बजे की है। महाकाल वाशिंग सेंटर में आग लगी थी। दुकान से आग की लपटे निकलते देख लोगों ने दुकान संचालक विशाल और बोरगांव पुलिस चौकी में सूचना दी। चौकी से एसआइ आरपी यादव पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पहुंचे। लोगों की मदद से आग को बढ़ने से पहले बुझा दिया गया। चौकी प्रभारी यादव का कहना है कि वाशिंग सेंटर के आसपास भी दुकानें थी। आग इन दुकानों में भी फैल सकती थी। इससे पहले पंधाना से अग्निशामक वाहन और एक टेंकर से आग पर काबू पाया गया। प्राथमिक जांच में शार्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की बात सामने आई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Dec 2025 12:14 pm

Published on:

10 Dec 2025 12:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / वाशिंग सेंटर में शार्ट सर्किट से लगी आग, मशीन व सामान जलकर खाक

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

कलेक्टर बोले मैं कुछ नहीं जनता हूं…कौन काम पहले होगा कौन बाद में, ये एमआईसी का अधिकार

public hearing
खंडवा

मथुरा-वृंदावन रहने के बाद सानिया से सती बनी मुस्लिम युवती, निखिल से की शादी

Muslim girl marries Hindu boy in Mahadevgarh Temple
खंडवा

एमपी में फिर गरजा बुलडोजर, 6 थानों की पुलिस रही मौजूद

khandwa
खंडवा

विकास : राज्य स्तरीय समिति की मंजूरी के इंतज़ार में 309 करोड़ की योजनाएं फाइलों में अटकीं

Sewage line
खंडवा

SIR : 18 हजार मृतक समेत 89 हजार वोटर बाहर, 15 जनवरी तक दावा-आपत्ति लगा सकेंगे

SIR
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.