वाशिंग सेंटर में शार्ट सर्किट से लगी आग, मशीन व सामान जलकर खाक

घटना मंगलवार शाम 7.30 बजे की है। महाकाल वाशिंग सेंटर में आग लगी थी। दुकान से आग की लपटे निकलते देख लोगों ने दुकान संचालक विशाल और बोरगांव पुलिस चौकी में सूचना दी। चौकी से एसआइ आरपी यादव पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पहुंचे। लोगों की मदद से आग को बढ़ने से पहले बुझा दिया गया। चौकी प्रभारी यादव का कहना है कि वाशिंग सेंटर के आसपास भी दुकानें थी। आग इन दुकानों में भी फैल सकती थी। इससे पहले पंधाना से अग्निशामक वाहन और एक टेंकर से आग पर काबू पाया गया। प्राथमिक जांच में शार्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की बात सामने आई है।