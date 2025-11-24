Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

नकली नोटों का बड़ा रैकेट बेनकाब, 50 लाख तक खपा चुके थे नकली नोट

नकली नोटों का अवैध कारोबार भोपाल से प्रदेश के साथ महाराष्ट्र में चल रहा था। मौलाना, शिक्षक व व्यवसायी नोटों को खपा रहे थे। डॉक्टर प्रतिक नवलखे द्वारा टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी की आड़ में चल रहे नकली नोटों के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने नकली नोटों की छपाई करने वाला मास्टर माइंड डॉ. प्रतिक नवलखे और उसका हेंडलर व्यवसायी गोपाल उर्फ राहुल और शिक्षक दिनेश गोरे को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अब तक 45 से 50 लाख के नकली नोट बाजार में चला दिए। आरोपियाें को सात दिन 1 दिसंबर तक रिमांड पर लिया गया।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Nov 24, 2025

– मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र में फैला नेटवर्क ध्वस्त, निलंबित डॉक्टर और उसके साथियों ने भोपाल में बनाया था नकली नोटों का अड्डा

– पेपर से प्लानिंग तक, डॉक्टर नवलखे ने रचा था करोड़ों का फर्जी नोट प्लान

ग्राम पेठिया में मस्जिद के इमाम जुबेर अंसारी के मदरस के ऊपर कमरे से 2 नवंबर को 19.78 लाख रुपए के नकली नोट मिले थे। जांच में मास्टर माइंड बुरहानपुर के निलंबित सरकारी डॉक्टर प्रतिक नवलखे का नाम सामने आया था। इसके बाद से ही पुलिस नवलखे की तलाश कर रही थी। एएसपी महेंद्र तारणेकर ने बताया कि नकली नोट कांड का मास्टर माइंड आरोपी प्रतीक पिता सुरेश नवलखे (43) निवासी बुरहानपुर और उसके हेंडलर व्यवसायी गोपाल उर्फ राहुल पिता मांगीलाल पंवार (35) साल निवासी हरदा और शिक्षक दिनेश पिता दीपक गोरे (43) साल निवासी धारणी को गोकुल धाम सोसायटी में मकान नंबर 1-608 से गिरफ्तार किया है। प्रतिक से 7 मोबाइल, एक लेपटॉप, 15 चेकबूक और गोपाल से एक ड्रायर मशीन, दो मोबाइल जब्त किए। नाले में फेंका प्रिंटर व कम्प्यूटर जब्त किया।

पकड़े जाने के डर से धार्मिक यात्राओं पर निकले आरोपी

मालेगांव में जुबेर के पकड़े जाने के बाद नवलखे भागकर इंदौर और फिर भोपाल पहुंचा। यहां उसने प्रिंटर और कंप्यूटर सिस्टम को एक नाले में फेंक दिया। इसके बाद सभी आरोपी अलग-अलग हो गए। नवलखे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बद्रीनाथ चला गया जबकि गोपाल और दिनेश भी अपनी प्रेमिकाओं के साथ धार्मिक यात्रा पर निकल गए। घटना शांत होने की प्रतीक्षा में वे फिर से भोपाल लौटे, जहां साइबर सेल की मदद से पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।

बेहतर पेपर के लिए नागपुर से बंगाल तक की यात्रा

पहले छापे गए नकली नोट पानी में भीगने पर गल गए थे। इसके बाद डॉक्टर नवलखे अपने साथियों के साथ उच्च गुणवत्ता वाला पेपर खोजने नागपुर से पश्चिम बंगाल तक गया। पुलिस का अनुमान है कि नकली नोटों में इस्तेमाल किया गया पेपर बंगाल से ही इनके पास पहुंचा।

50 रुपये का नोट छापकर शुरू किया कारोबार

नवलखे ने शुरुआत 50 रुपये का नकली नोट बनाकर की। ये नोट दुकानों पर आसानी से चल गए जिससे गिरोह का हौसला बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने 500 रुपये के नोट बनाना शुरू किया और इन्हें दुकानों पर देने की बजाय रियल एस्टेट के लेन-देन में खपाया। एक बार में 3 से 5 लाख रुपये तक बाजार में उतारे जाते थे।

टूर एंड ट्रेवल्स की दुकान में चलता था प्रिंटिंग का खेल

गिरोह ने भोपाल में टूर एंड ट्रेवल्स के नाम पर दुकान किराए पर लेकर उसमें दो बड़े प्रिंटर, विशेष पेपर और सॉफ्टवेयर के जरिए नोटों की छपाई की। एक पेपर पर चार नोट छापे जाते थे। तैयार नोटों को बांधकर जुबेर के पास भेजा जाता था, जो उन्हें काटकर हेयर ड्रायर से सुखाकर बंडल तैयार करता था।

47 एटीएम कार्ड व 25 हजार के नकली नोट बरामद

नकली नोटों के बदले मिलने वाली असली रकम को जमा करने के लिए आरोपियों ने परिवार और परिचितों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए। पुलिस ने 47 एटीएम और डेबिट कार्ड तथा 25 हजार रुपये मूल्य के नकली नोट बरामद किए हैं। अब पुलिस इन खातों में जमा राशि की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 11:36 pm

Published on:

24 Nov 2025 11:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / नकली नोटों का बड़ा रैकेट बेनकाब, 50 लाख तक खपा चुके थे नकली नोट

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

MP में किसानों ने BJP सांसद की निकाली अर्थी, करवाया मुंडन, फूट-फूटकर रोई महिलाएं

farmer protest bjp mp gyaneshwar patil arthi yatra onion price controversy mp news
खंडवा

नमो वन : सामूहिक प्रयास से 3000 पौधरोपण

plantation
खंडवा

कोयले से भरी मालगाड़ी के वेगन में भड़की आग, 3 दमकलों की मदद से बड़ा हादसा टला

Major Accident Avert
खंडवा

‘पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा’ का शुभारंभ, सिर्फ 20 मिनट में पूरा हुआ इंदौर से ओंकारेश्वर का सफर

PM Shri Heli Tourism Service
खंडवा

world television day : ब्लैक एंड व्हाइट से स्मार्ट टीवी तक का सफर…हथेली में ओटीटी प्लेटफॉर्म

world television day
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.