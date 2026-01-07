शराब पीने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से एक व्यक्ति की मौत

ग्राम आनंदपुर निवासी 40 वर्षीय संजय पिता शंकर अटूट को शराब पीने के कुछ देर बाद उल्टियां हुई थी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिवार के लोग उसे जिला अस्पताल लेकर आए थे। इस बीच रास्ते में ही संजय की मौत हो गई। मंगलवार को सुबह संजय के शव का पोस्टमार्टम हुआ। इस दौरान पीएम रूम के बाहर परिवार के साथ ही ग्रामीणों की भीड़ लगी रही।

मृतक के छोटे भाई अजय ने बताया कि गांव में अवैध शराब व कच्ची शराब बिक रही है। इससे पहले भी गांव में तीन से चार लोगों की मौत शराब पीने के बाद हुई है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। गांव में जहरीली शराब बिक रही है। परिवार ने मृतक संजय के दो बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है।

इस मामले में मोघट रोड थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेश धारवाल का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि संजय पहले से बीमार था। अचानक तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल लेकर आए थे। जहरीली शराब जैसा कोई मामला नहीं है। फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है।