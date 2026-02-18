18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

खंडवा

लालचौकी रेलवे गेट को बेरियर को पिकअप ने मारी टक्कर, एक घंटे जाम में फंसे रहे लोग

लालचौकी रेलवे गेट पर मंगलवार को एक हादसा हो गया। गेट के बेरियर को टक्कर मारकर पिकअप वाहन निकल गया। हादसे की वजह से करीब एक घंटे तक ट्रेक पर जाम लग गया। दोनों तरफ दूर तक वाहनों की लंबी लाइन लग गई। परीक्षा देकर घर लौट रहे 10वीं व 12वीं के बच्चे जाम में फंस गए।

खंडवा

image

Deepak sapkal

Feb 18, 2026

दोपहर करीब 12 बजे की घटना हैं। गेटमैन ने ट्रेन के लिए गेट को बंद कर दिया था। इससे गेट के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। ट्रेन के निकलने के बाद गेटमैन ने गेट खोलने लगा। तभी एक पिकअप वाहन ने जल्दी में निकलने के लिए प्रयास में गेट का बेरियर ही तोड़ दिया। इसके बाद ड्राइवर वहां से पिकअप को भगा ले गया। बेरियर नीचे लटक जाने से वाहनों की आवाजाही पुरी तरह से बंद हो गया। दोनों तरफ बस, ऑटो, कार व दो पहिया वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्कूली बच्चे भी जाम में अपनी साइकिल व स्कूटर के साथ फंसे रहे।

आरपीएफ पुलिस ने संभाली िस्थति

आरपीएफ थाने से भी दो पुलिसकर्मी लालचौकी रेलवे गेट पर पहुंचे। दोनों ने जाम में फंसे वाहनों को निकालते रहे। इधर बेरियर के टूटे हिस्से को खंबे से निकालने में रेलवे कर्मचारी लगे हुए थे। करीब आधे घंटे में उन्होंने टूटा हिस्सा निकाल लिया। यह एक तरफ मूड गया था। पुलिसकर्मियों ने वाहनों को निकलवाकर ट्रेक को खाली करवा दिया।

Updated on:

18 Feb 2026 11:52 am

Published on:

18 Feb 2026 11:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / लालचौकी रेलवे गेट को बेरियर को पिकअप ने मारी टक्कर, एक घंटे जाम में फंसे रहे लोग

