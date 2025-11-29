आत्महत्या के लिए रेलवे ओवर ब्रिज पर चढ़ा युवक, समझाइश के बाद नीचे उतरा

शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एक युवक को रेलवे के ओवर ब्रिज पर चढ़ा गया। राह चलते लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उनकी भी सांसें थम गई। नीचे रेलवे ट्रेक व बिजली की हाई वोल्टेज लाइन। लोगों उसे ब्रिज से नीचे उतरने के लिए रोकने लगे लेकिन युवक उन्हें अनदेखा कर रेलिंग फांदकर ब्रिज की गार्डर पर खड़ा हो गया। इस बीच वहां से गुजर रहे अधिवक्ता चिराग मिश्रा ने कोतवाली टीआइ अशोक सिंह चौहान को फोन कर युवक के बारे में जानकारी दी।

इसके बाद टीआइ चौहान ने मौके पर पहुंचकर युवक से बातचीत की और उसे छलांग लगाने से रोका लेकिन वह अपनी जान देने पर अड़ा रहा। कुछ देर बाद टीआइ चौहान की समझाइश पर युवक नीचे उतर आया। टीआइ चौहान ने बताया कि युवक की पहचान सूरज पिता सुबालाल कास्डेकर निवासी ग्राम देशली जिला बैतूल के रूप में हुई है। युवक के परिवार को उसके बार में जानकारी दी है। उनके आते ही उसे उनके हवाले कर दिया जाएगा। परिवार का कहना है कि सूरज मानसिक रूप से बीमार है।