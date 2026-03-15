ढाबों पर अवैध शराब सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 18 पेटी शराब जब्त

पदमनगर पुलिस को कुछ समय से संजय नगर का रहने वाला चेतन पिता राजू यादव के बारे में सूचना मिल रही थी कि वह अवैध शराब का कारोबार कर रहा है। इसके बाद से पुलिस ने चेतन पर नजर रखना शुरू की। शुक्रवार को सुबह करीब सात बजे वह जैसी शराब की पेटी लेकर ग्राम रेहमापुर रोड पर पहुंचा है। यहां अपने ठिकाने पर गड्ढे में शराब की पेटियों को छुपा रहा है।

इस सूचना पर एसआइ हर्ष सोनगरे ने एएसआइ केमर रावत, आरक्षक नितिन विश्वकर्मा, अनिल बछाने और आनंद जांझोट को साथ रेहमापुर रोड पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी चेतन यादव को गिरफ्तार कर लिया। एसआइ सोनगरे ने बताया कि आरोपी चेतन से देशी व अंग्रेजी शराब की 18 पेटी जब्त की है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया।

रिमांड पर लेकर आरोपी से पूछताछ

दोपहर में आरोपी चेतन को जिला न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट से पदमनगर पुलिस को आरोपी को तीन दिन की रिमांड मिला है। इस मामले में शराब ठेकेदार व अब तक उसने कितने जगह शराब बेची इसका पता लगाया जाएगा। पुलिस ने आरोपी का पुराना रिकार्ड भी खंगाला है। उस पर पूर्व में अवैध शराब बेचने के 6 प्रकरण दर्ज है।

