Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

आक्रोश… पूरे क्षेत्र में फसल खराब, पटवारी कह रहे पांच किसानों के नाम बता दो

-छैगांवमाखन क्षेत्र के कई गांवों से आए किसानों ने ली आपत्ति, कहा पूरे खेतों का सर्वे हो -भावांतर को लेकर कहा हम पंजीयन को तैयार, पूरी उपज तुलवाने की गारंटी लो

खंडवा

image

Manish Arora

Oct 15, 2025

प्राकृतिक आपदा, कीट प्रकोप से सोयाबीन फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। किसान लगातार सर्वे की मांग कर रहे है। मंगलवार को छैगांवमाखन तहसील के कई ग्रामों से किसान बिना किसी बैनर तले स्वयं ही अपनी खराब फसलों का मुआवजा मांगने पहुंचे। आक्रोशित किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का कहना था कि राजस्व अमला सर्वे के लिए आ नहीं रहा और पटवारी कह रहे गांव से पांच लोगों के नाम बता दों, हम रजिस्टर में चढ़ा लेंगे।

मंगलवार को ग्राम चिचगोहन, अत्तर, अजंटी, सिर्रा, भैरूखेड़ा, तलवडिय़ा सहित आसपास के गांवों से किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए खराब फसलों के मुआवजे की मांग की। सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर, तहसीलदार महेश सोलंकी ने किसानों से चर्चा की। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा सर्वे हो रहा है। किसानों ने कहा हम यहां मौजूद है, आप पटवारी को फोन लगाकर पूंछ लो किस गांव में सर्वे हुआ है। पटवारी सर्वे के लिए खेतों में आ ही नहीं रहे, और किसानों के नाम पूंछ रहे है। सिटी मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया, हम प्लाट कटिंग करवाकर सभी खेतों के नुकसानी का आंकलन करवा रहे हैं।

तीन क्विंटल भी सोयाबीन नहीं बची
सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा भावांतर योजना में पंजीयन करवा लो, फसल का दाम मिल जाएगा। आक्रोशित किसानों का कहना था जब खेत में फसल ही नहीं बची है तो कहां से भावांतर में पंजीयन करवा लें। आपके कहने पर हम पंजीयन करवा लेते है, आप लिखकर गारंटी दो कि किसान जिस अवस्था में उपज लाएगा, आप पूरी तुलवा दोंगे। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा नियमानुसार ही फसल तुलाई जाएगी। इस पर किसानों ने कहा जब नियमानुसार ही तुलाएंगे तो फिर किसान के पास बचेगा क्या, आधी से ज्यादा फसल तो छंटाई में आ जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया कि राजस्व अमले द्वारा पूरी तरह सर्वे कराया जाएगा।

सभी तहसीलदारों को दिए निर्देश
जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुई है, राजस्व पुस्तक परिपत्र के नवीनतम प्रावधानों के तहत उनके फसल राहत के प्रकरण बनाने की कार्यवाही की जाए। राजस्व अमला सभी खेतों तक पहुंचकर नुकसानी का सर्वे करेगा।
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 12:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / आक्रोश… पूरे क्षेत्र में फसल खराब, पटवारी कह रहे पांच किसानों के नाम बता दो

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

खंडवा में किशोर कुमार की समाधि पर शादी, नागपुर के जोड़े ने एक-दूसरे को पहनाई वरमाला

Nagpur Lovers Marry on Kishor Kumar tomb in khandwa
खंडवा

माध्यमिक स्कूल सिहाड़ा में छात्रों ने स्कूल गेट पर जाडा़ ताला, कई घंटे कैद रहे शिक्षक, जानिए क्यों

secondary school
खंडवा

दिपावली बाजार : 100 साल से खनक रहा घंटाघर चौक का बर्तन बाजार, अंग्रेजों के जमाने से चमक अब भी बरकरार

Diwali Bazaar
खंडवा

किशोर कुमार पुण्यतिथि: सुरों के सम्राट को सीएम मोहन ने किया नमन, कल आएंगे खंडवा

Kishore Kumar Death Anniversary
खंडवा

बकरी के दूध से बना केमिकल-फ्री साबुन, त्वचा के लिए है बहुत फायदेमंद, जानें कीमत

Goat Milk Soap
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.