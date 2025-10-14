अतिक्रमण पर आक्रोश… कलेक्ट्रेट में हनुमान चालीसा पाठ, हाईवे पर ढाई घंटे चक्का जाम

ग्राम टिटगांव में बड़ी संख्या में एक वर्ग विशेष द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से सोमवार को हिंदू जागरण मंच सहित ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। डेढ़ घंटा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद ढाई घंटे खंडवा-बैतूल हाईवे पर चक्का जाम किया। प्रशासन द्वारा 30 अक्टूबर तक कार्रवाई के आश्वासन पर मामले का पटाक्षेप हुआ।

हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक माधव झा के नेतृत्व में संगठन कार्यकर्ता और ग्राम टिटगांव के ग्रामीण सोमवार दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां एडीएम से चर्चा की तो एडीएम केआर बड़ोले ने कहा जांच के बाद कार्रवाई होगी। आक्रोशित कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए। यहां कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ, दादाजी नाम, संगठन गीत के साथ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे बाजी की। हिंदू जागरण मंच का कहना था कि पिछले चार साल से ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहां वर्ग विशेष द्वारा अतिक्रमण तो किया ही जा रहा है, हिंदू विरोध गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे है। बीस से ज्यादा बार दे चुके हैं, 100 बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत हो चुकी है।

रुपए लेकर अतिक्रमण को संरक्षण का आरोप

हिंदू जागरण मंच ने आरोप लगाया कि अतिक्रमणकारी खुद कह रहे है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमने अधिकारी को 50-50 हजार रुपए दे दिए है। जब प्रशासन में सारे अधिकारी ईमानदार है तो फिर कौन सा अधिकारी रुपए ले रहा है, इसकी भी जांच की जाए। हिंदू जागरण मंच ने बताया कि कुछ समय पूर्व शिकायतों के बाद अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी हुए, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई, यह दर्शाता है कि मामला पूरा गड़बड़ है।

दो बार लौटाया अधिकारियों को

डेढ़ घंटा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद 2.30 बजे हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता और ग्रामीण खंडवा-बैतूल हाईवे पर दीनदयाल तिराहा पर चक्काजाम कर बैठ गए। यहां पहले सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर, सीएसपी अभिनव बारंगे, तहसीलदार महेश सोलंकी ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद एडीएम काशीराम बड़ोले, एसडीएम ऋषि कुमार सिंधई पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया। मंच का कहना था लिखित में दिया जाए। जिसके बाद अधिकारी फिर लौट गए। शाम पांच बजे एडीएम बड़ोले ने 30 अक्टूबर तक अतिक्रमण हटाने की बात कही, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ।