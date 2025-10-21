Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

नर्मदाजी में दिखाई दिया मगरमच्छ का बच्चा, स्नान करने वालों में हडक़ंप

-बड़ी संख्या मरी हुई मछलियां भी पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रही

खंडवा

image

Manish Arora

Oct 21, 2025

नर्मदा नदी में रविवार को मगरमच्छ दिखाई दिया। नाव पर सवारी घुमाने के दौरान नाविकों ने इसे देखा और वीडियो भी बनाया। चट्टानों से रिसकर पर गिरते पानी के बीच नदी तल की चट्टान पर आराम करते हुए यह मगरमच्छ बच्चा दिख रहा है। नाव पास पहुंचने पर चट्टान से छलांग लगाकर वापस नर्मदा जी में जाते हुए दिखाई दिया।

मगरमच्छ के बच्चे का वीडियो वायरल होने के बाद यहां नर्मदा में स्नान करने वालों में दहशत का माहौल है। लोग डेम के पास बने घाटों पर स्नान करने से डर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व लगभग एक वर्ष पहले भी मगरमच्छ को देखा गया था। वहीं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सामने के घाटों पर पिछले कुछ दिनों से पानी की सतह पर बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां देखी जा रही है।

मछलियां मरने की जांच करांगे
ओंकारेश्वर वन परिक्षेत्र डप्टी रेंजर आनंदराम खांडे ने बताया की मछलियां क्यों मर रही हैं इस की जांच की जाएगी। एनएचडीसी, नगर परिषद को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं उन्होंने मगरमच्छ के विषय में कहा की सर्चिंग कर रेस्क्यू किया जएगा। पिछले वर्ष भी दिखे मगरमच्छ को रेस्क्यू कर अन्य जगह छोड़ा गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 11:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / नर्मदाजी में दिखाई दिया मगरमच्छ का बच्चा, स्नान करने वालों में हडक़ंप

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

रास्ते में हॉस्टल की छात्रा को रोककर बोला- मेरा धर्म अपना ले वरना किसी दिन जान से मार दूंगा…

khandwa
खंडवा

बेघरों की ऐसी देखभाल…आश्रय गृह के पलंग में छेद, फटे गद्दे तो चादर व तकियाें से आ रही बदबू

DE-NULM
खंडवा

कांग्रेसियों के हंगामे पर भाजपा पार्षद का मुजरा टिप्पणी से बवाल, महिला पार्षद से धक्का-मुक्की, नोकझोंक

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा

कृषि मंडी : गीली उपज पर किसानों का हंगामा, 500 ट्रैक्टर मक्का लेकर पहुंचे, इंदौर रोड पर किया चक्काजाम

farmers markets
खंडवा

आदि कर्मयोगी : आदिवासी मूलभूत सुविधा से वंचित…इन्हें चाहिए आवास, साफ पानी, शौचालय और सोलर रोशनी

Aadi Karmayogi
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.