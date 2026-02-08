केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा करेगा महिलाओं से संवाद

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में मोदी सरकार का 9वां यूनियन बजट पेश किया है। बजट को लेकर महिलाओं को मिली सौगातों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिलाओं से विशेष संवाद किया जाएगा। लोकसभा स्तर के इस आयोजन में खंडवा संसदीय क्षेत्र की आठों विधानसभा से बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम को लेकर शनिवार को महिला मोर्चा की बैठक का आयोजन भाजपा जिला कार्यालय में हुआ।

मातृशक्ति की बताएंगे उपलब्धि

बजट कार्यक्रम की जिला प्रभारी चारूलता मंगल यादव ने बताया कि देश में पहली बार मातृशक्ति का नेतृत्व करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां बजट पेश किया है। इस बजट की अच्छाईयों को जन जन तक पहुंचाने और महिलाओं के लिए बजट में किए विशेष प्रावधानों की जानकारी महिलाओं को देने के उद्देश्य से आयोजन किया जा रहा है। आगामी 13 फरवरी को किशोर सभागृह में दोपहर 12 बजे से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष इंदु दुबे ने बताया कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बजट संवाद की प्रदेश प्रभारी माया पटेल उपस्थित रहेंगी।

सांसद, मंत्री, विधायक भी होंगे शामिल

इंदु दुबे ने बताया संसदीय क्षेत्र की आठों विधानसभा से महिलाओं की सहभागिता को लेकर शनिवार को बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम में संसदीय क्षेत्र के मंत्री विजय शाह सहित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, सातों विधायक व महिला कार्यकताएं उपस्थित रहेंगी। शनिवार को हुई बैठक में विधायक कंचन तनवे, विधायक छाया मोरे, महापौर अमृता अमर यादव, महिला मोर्चा महामंत्री रोशनी गोलकर, श्रुति जैन, ममता बोरसे, मंजू यादव सहित मोर्चा की कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।