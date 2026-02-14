भोले की बारात… लगी भोले बाबा को मेहंदी, गंगाजल से हुआ अभिषेक

महाशिवरात्रि पर होने वाले शिव-पार्वती विवाह के पूर्व महादेवगढ़ मंदिर वैवाहिक रीति रिवाज पूरे किए जा रहे है। धार्मिक वैवाहिक अनुष्ठानों के तहत शुक्रवार को भोलेबाबा की मेहंदी रस्म पूरी क गई। बाबा का गंगाजल से चौथा अभिषेक विधिविधान से संपन्न किया गया। इसके साथ ही मेहंदी लगाकर मातृशक्ति ने संगीत का आयोजन किया।
भक्तिमय वातावरण में महिलाओं ने मेहंदी लगाकर भजनों पर नृत्य करते हुए भोले बाबा को रिझाया। “हर-हर महादेव” के जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठा। मेहंदी रस्म के पश्चात भगवान भोलेनाथ का पावन स्नान कराकर विधिवत शृंगार किया गया। कार्यक्रम में रेखा अनूप मंडल, श्याम दलाल गिरजा, सोनू वंशिका वाधवानी, किरण प्रल्हाद सिंह चौहान, माधवी विनय सकाले, मेघा अजय लाड़, रेखा लीलाधर मोरे, सोनाली विजय कुमार गौर, ज्योति मुन्ना शर्मा, आरुषि गौर, अविशी गौर, संगीता राठौर, नाजुक बाई, अंजू कनाडे, प्रेम बाई कनाडे, प्रीति कोगे, पूजा भारती, कसेरा समाज महिला मंडल, शारदा शर्मा, पूर्वा वर्मा, मीना पवार सहित ताम्ब्रकार समाज महिला मंडल, राठौर महिला मंडल, श्री कृष्ण यादव नगर महिला मंडल, छिरवेल महिला मंडल की मातृशक्तियां एवं अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।
आज लगेगी हल्दी, कल निकलेगी बारात
भोले की बारात अध्यक्ष चारुलाता यादव एवं महादेवगढ़ मातृशक्ति की सृष्टि दुबे ने बताया कि इसी धार्मिक शृंखला में शनिवार को दोपहर 2 बजे से हल्दी रस्म का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से मातृशक्तियां आकर शामिल होंगी। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। वहीं, रविवार दोपहर दो बजे श्री दादाजी दरबार से भोले की बारात निकाली जाएगी। जिसमें भूत-पिचाश, शिवगण, नंदी सहित कई झांकियां भी शामिल रहेगी।
