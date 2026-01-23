भोले की बरात… श्री दादाजी महाराज को दिया बरात में आने का निमंत्रण

महाशिवरात्रि पर्व पर श्री दादाजी धूनीवाले दरबार से निकलने वाली शिव बरात को लेकर पहला निमंत्रण श्री दादाजी महाराज को दिया गया। गुरुवार को अध्यक्ष चारुलाता यादव के साथ महादेवगढ़ मातृशक्ति द्वारा श्री दादाजी धूनी वाले को पूरी शिव बरात में उपस्थित रहने का निमंत्रण धूनी माई में श्रीफल भेंट कर दिया गया।
साथ ही श्री दादाजी महाराज से कामना की गई की निमाड़ के कल्याण के लिए निकलने वाली यह शिव बारात निर्विघ्न संपन्न हो। इस दौरान शारदा शर्मा, अर्चना अग्रवाल, सृष्टि दुबे, रश्मि गौर, निशा जोशी, रेखा वर्मा, बसु बाई, त्रिवेणी सोनी, आशी गौर, अनिमा मंडल, माही वर्मा, प्रीति खोगे के साथ अतुल अग्रवाल, गर्व यादव, संकेत जोशी, कुश पालीवाल, अक्षत सोनी, विशाल पासी, आकाश दुबे आदि उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
खंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़