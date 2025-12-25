लव मैरिज करने पर दो परिवार के बीच सुलह कराते समय पंचों के सामने चले ईंट व पत्थर, 6 लोग घायल

बुधवार दोपहर करीब 3.30 बजे कंजर मोहल्ले का मामला है। मोहल्ले में रहने वाले युवक और युवती ने प्रेम विवाह कर लिया था। इस मामले में समाज की पंचायत बैठी थी। पंच दोनों पक्षों की सुनवाई कर रहे थे। इस बीच अचानक किसी बात पर से युवती व युवक के परिवार के लोगों में विवाद की िस्थति बन गई। देखते-देखते दोनों तरफ के लोग आमने-सामने हो गए और एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान पत्थर और ईंट भी फेंककर मारी।

हेमा पति विजय महेश्कर की शिकायत पर मनीष पिता गणेश और उसके भाई रुपेश, दुर्गेश, पत्नी सुनीता, रोशनी पति शक्ति, मंजु पति गणेश, गणेश पिता श्रवण, दिशा, विट्ठल बाई पर केस दर्ज किया गया है। हेमा बाई का कहना है कि समाज के युवक भावेश और युवती दिशा के प्रेम विवाह के संबंध में समझौता करने के लिए पंचायत बैठी थी। आरोपियों ने समझौता करने की बात पर से उन पर हमला किया। पथराव में पति विजय, बेटा प्रथम व नाती हार्दिक घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के गणेश पिता श्रवण महेश्वर ने हेमा और उसके पति विजय, मानसी पति कुणाल, प्रथम, कुणाल, भावेश, दुर्गेश, राज उर्फ माकडी, शुभम की शिकायत की है। उसका कहना है कि आरोपियों उसे व परिवार के लोगों को लट्ठ से पीटा। उन पर पत्थर बरसाए।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण आर्य ने मौके पर पहुंचकर िस्थति को संभाला। पुलिस के आने पर सभी लोग घरों में घूस गए थे। केवल महिलाएं बाहर मौजूद थे। मारपीट व पथराव करने वाले महिला व पुरुषों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। थाना प्रभारी आर्य ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर प्रकरण दर्ज करवाया है। इस मामले में महिलाओं पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। उन्हें जेल भेज दिया गया।