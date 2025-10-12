Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

भैंस कारोबारी की हत्या, सिर पर शरीर पर चोट के निशान

शहर के इमलीपुरा क्षेत्र में रहने वाले भैंस कारोबारी की हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्यारे ने सिर में बेरहमी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। शरीर पर भी धारदार हथियार से वार के निशान थे। मांधाता पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर रात में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों का पता लगाकर उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की।

खंडवा

image

Deepak sapkal

Oct 12, 2025

शनिवार को सनावद-मूंदी रोड पर ग्राम मसलाय के पास नहर किनारे अज्ञात शव मिलने की सूचना पर करोली चौकी प्रभारी रमेशचंद गोयल पहुंचे थे। कुछ ही देर में शव की पहचान मोघट थाने के पीछे रहने वाले 32 वर्षीय शाहरुख उर्फ बाबा पिता सल्लू के रूप में हुई। जिसके बाद बाद परिवार के लोग भी घटनास्थल पहुंचे। मूंदी एसडीओपी मनोहर गवली और मांधाता थाना प्रभारी निरीक्षक अनोख सिंह सिंदिया ने एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। एसडीओपी गवली ने बताया कि बुधवार 8 सितंबर को शाहरुख घर से सनावद के पास निमरखेड़ी बांगरदा के पास भैंस लेने गया था। इसके बाद वह वापस नहीं आया। शाहरुख अपने छोटे भाई के साथ भैंसों का कारोबार करता था। अक्सर दोनों भाई साथ में भैंस खरीदने जाते थे लेकिन इसी दिन शाहरुख बाइक से अकेला ही भैंस खरीदने गया था। शाहरुख की हत्या के मामले में फिलहाल अज्ञात आरोपी पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। उसकी बाइक घटनास्थल से कुछ दूर ईंट भट्टे के पास मिली।

फोन कर कहा कि भैंस भरवाकर आ रहा हुं

शाहरुख ने भैंस खरीदने के बाद फोन भी किया था। भाई से कहा कि उसने भैंस खरीदी है। भैंस वाहन में भरवाकर वह खंडवा के लिए निकलेगा। जब वह रात तक घर नहीं पहुंचा तो छोटे भाई ने मोबाइल पर फोन लगाया लेकिन मोबाइल बंद था। जिसके बाद परिवार ने मोघट थाने में शाहरुख के लापता होने की जानकारी दी। पुलिस भी गुमशुदगी दर्ज कर उसे तलाशने में लग गई थी।

नगद और ऑनलाइन पेमेंट भी किया

शाहरुख उर्फ बाबा ने भैंस खरीदने पर पेमेंट भी किया था। 49 हजार रुपए, 29 हजार रुपए और 5 हजार रुपए तीन लोगों को दिए थे। वहीं 15 हजार अपने छोटे भाई से एक किसान के खाते डलवाए थे। इस किसान से उसने भैंस खरीदी थी।

इमलीपुरा क्षेत्र के नुरानी चौक पर विरोध प्रदर्शन

शाहरुख उर्फ बाबा का शव शाम में करीब 7.30 बजे खंडवा इमलीपुरा क्षेत्र में घर पर लाया गया। यहां से रात करीब 8 बजे जनाजा निकाला गया। घर से कुछ ही दूर नुरानी चौक पर सड़क पर जनाजा रखकर मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। शहर काली सैय्यद अंसार अली और परिवार तथा समाजजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। इस बीच एसडीएम बजरंग बहादुर और नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे मौके पर पहुंचे। करीब 50 मिनट तक लोगों घटना पर विरोध जताया। दोनों अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों का पता लगाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद जनाजा निकाला गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।

आरोपियों का पता लगाकर मकानों पर चले बुलडोजर

शहर काजी सैय्यद निसार अली ने कहा कि इस मामले में जो कोई भी हो उसकी गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की जाए। हमें लग रहा है कि शाहरुख को बंधक बनाकर रखा गया उसके साथ मारपीट की गई। जिसके बाद उसकी हत्या की गई। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करे। हमारी मांग है कि आरोपियों का पता लगाकर पुलिस उनके घरों पर बुलडोजर भी चलवाए। परिवार को न्याय दिलाया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 12:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / भैंस कारोबारी की हत्या, सिर पर शरीर पर चोट के निशान

बड़ी खबरें

View All

Madhya Pradesh

ट्रेचिंग ग्राउंड : 50 से 85 टन क्षमता बढ़ाने ब्लू प्रिंट तैयार, तीन करोड़ का होगा टेंडर

trenching ground
खंडवा

कृषि सखी : राजदूत बन दो लाख किसानों को प्राकृतिक खेती लिए करेंगी प्रेरित

National Natural Farming Mission
खंडवा

एमपी में हत्यारे को फांसी की सजा, खंडवा कोर्ट का बड़ा फैसला

Khandwa Court in MP sentences murderer to death
खंडवा

एमपी में रिश्वत के नोट चबाने वाले पटवारी को जेल में काटने होंगे 3 साल

khandwa
खंडवा

फसल बीमा : 80 हजार किसानों ने 52 करोड़ जमा किया प्रीमियम, क्लेम सिर्फ 12 हजार को 10 करोड़

crop insurance
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.