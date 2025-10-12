भैंस कारोबारी की हत्या, सिर पर शरीर पर चोट के निशान

शनिवार को सनावद-मूंदी रोड पर ग्राम मसलाय के पास नहर किनारे अज्ञात शव मिलने की सूचना पर करोली चौकी प्रभारी रमेशचंद गोयल पहुंचे थे। कुछ ही देर में शव की पहचान मोघट थाने के पीछे रहने वाले 32 वर्षीय शाहरुख उर्फ बाबा पिता सल्लू के रूप में हुई। जिसके बाद बाद परिवार के लोग भी घटनास्थल पहुंचे। मूंदी एसडीओपी मनोहर गवली और मांधाता थाना प्रभारी निरीक्षक अनोख सिंह सिंदिया ने एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। एसडीओपी गवली ने बताया कि बुधवार 8 सितंबर को शाहरुख घर से सनावद के पास निमरखेड़ी बांगरदा के पास भैंस लेने गया था। इसके बाद वह वापस नहीं आया। शाहरुख अपने छोटे भाई के साथ भैंसों का कारोबार करता था। अक्सर दोनों भाई साथ में भैंस खरीदने जाते थे लेकिन इसी दिन शाहरुख बाइक से अकेला ही भैंस खरीदने गया था। शाहरुख की हत्या के मामले में फिलहाल अज्ञात आरोपी पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। उसकी बाइक घटनास्थल से कुछ दूर ईंट भट्टे के पास मिली।

फोन कर कहा कि भैंस भरवाकर आ रहा हुं

शाहरुख ने भैंस खरीदने के बाद फोन भी किया था। भाई से कहा कि उसने भैंस खरीदी है। भैंस वाहन में भरवाकर वह खंडवा के लिए निकलेगा। जब वह रात तक घर नहीं पहुंचा तो छोटे भाई ने मोबाइल पर फोन लगाया लेकिन मोबाइल बंद था। जिसके बाद परिवार ने मोघट थाने में शाहरुख के लापता होने की जानकारी दी। पुलिस भी गुमशुदगी दर्ज कर उसे तलाशने में लग गई थी।

नगद और ऑनलाइन पेमेंट भी किया

शाहरुख उर्फ बाबा ने भैंस खरीदने पर पेमेंट भी किया था। 49 हजार रुपए, 29 हजार रुपए और 5 हजार रुपए तीन लोगों को दिए थे। वहीं 15 हजार अपने छोटे भाई से एक किसान के खाते डलवाए थे। इस किसान से उसने भैंस खरीदी थी।

इमलीपुरा क्षेत्र के नुरानी चौक पर विरोध प्रदर्शन

शाहरुख उर्फ बाबा का शव शाम में करीब 7.30 बजे खंडवा इमलीपुरा क्षेत्र में घर पर लाया गया। यहां से रात करीब 8 बजे जनाजा निकाला गया। घर से कुछ ही दूर नुरानी चौक पर सड़क पर जनाजा रखकर मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। शहर काली सैय्यद अंसार अली और परिवार तथा समाजजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। इस बीच एसडीएम बजरंग बहादुर और नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे मौके पर पहुंचे। करीब 50 मिनट तक लोगों घटना पर विरोध जताया। दोनों अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों का पता लगाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद जनाजा निकाला गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।

आरोपियों का पता लगाकर मकानों पर चले बुलडोजर

शहर काजी सैय्यद निसार अली ने कहा कि इस मामले में जो कोई भी हो उसकी गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की जाए। हमें लग रहा है कि शाहरुख को बंधक बनाकर रखा गया उसके साथ मारपीट की गई। जिसके बाद उसकी हत्या की गई। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करे। हमारी मांग है कि आरोपियों का पता लगाकर पुलिस उनके घरों पर बुलडोजर भी चलवाए। परिवार को न्याय दिलाया जाए।