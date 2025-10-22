शस्त्र झुकाकर शहीदों को नम आखों से दी श्रद्धांजलि

– पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद स्मारक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन

पुलिस स्मृति परेड दल का नेतृत्व सूबेदार धरम सिंह जामोद द्वारा किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राय ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस श्रद्धा, स्मरण और संकल्प का दिन है। आज का दिन हमारे वीर साथियों की स्मृति को समर्पित है। 21 अक्टूबर 1959 को 16 हजार फिट की ऊंचाई पर हॉट स्प्रिंग लद्दाख में सीआरपीएफ के 10 जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की शहादत दी थी। उन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।

उन्होंने बताया कि पूरे देश में पुलिस व अर्धसैनिक बल के कुल 191 अधिकारी और जवानों ने विगत वर्ष में देश की आंतरिक सुरक्षा को अक्षुण्य बनाएं रखने के लिए अपने उच्च कर्तव्य परायणता को दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान देकर वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इनमें मध्यप्रदेश के 11 अधिकारी और जवान थे, जिन्होंने अपनी शहादत दी है।

खंडवा जिले में पदस्थ निरीक्षक संजय पाठक भी ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। कार्यक्रम में अधिकारीगण और शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में महापौर अमृता अमर यादव, कलेक्टर ऋषव गुप्ता, एएसपी महेंद्र तारणेकर और जिला भाजपा अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।