‘ स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग ’ छात्रों ने भारतीय सैनिकों को रक्षा बंधन पर भेजी चिट्ठी

नगर निगम के ‘ स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग ’ अभियान के तहत रक्षा बंधन के एक दिन पूर्व सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आनंद नगर में छात्रों ने देशभक्ति से ओतप्रोत एक सराहनीय पहल की।छात्रों ने भारतीय सैनिकों के नाम भावनात्मक पत्र लिखाकर रक्षा बंधन की शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

बच्चों ने सैनिकों को पाती में लिखा असली भाई तो आप हैं

बच्चों ने अपने पाती में लिखा है कि ‘ असली भाई तो आप हैं ’। असली रक्षा बंधन का अर्थ हम आपसे ही समझते हैं। आप सीमाओं पर तैनात रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं। आपकी वजह से ही हम सुरक्षित और निश्चिंत जीवन जीते हैं। स्कूली बच्चों ने सैनिकों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और प्रेम की भावना को अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में देश के रक्षकों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना, रक्षा बंधन जैसे सांस्कृतिक पर्व का वास्तविक भाव सिखाना एवं स्वच्छता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना रहा।

राष्ट्रभक्ति, भाईचारे-सामाजिक समर्पण का अनूठा संगम

हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान के तहत एमके गांधी मेमोरियल किड्स एकेडमी में भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में रक्षा बंधन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान छात्रों के बीच राष्ट्रभक्ति, भाईचारे और सामाजिक समर्पण का अनूठा संगम देखने को मिला। इस दौरान कार्यक्रम में भारतीय सेना के छह जवान शामिल हुए। स्कूल और निगम ने आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन से हुई।

बच्चों ने ‘ जुर्माना ’ नाटक की शानदार प्रस्तुति दी

बच्चों ने ‘ जुर्माना ’ नाटक की शानदार प्रस्तुति दी। इस नाटक को निमाड़ संस्था द्वारा संजय भट्ट के निर्देशन में प्रस्तुत किया गया। यह नाटक समाज को आईना दिखाते हुए हास्य, करुणा, वीर रस सहित कई भावनात्मक रंगों में रंगा हुआ था। प्रस्तुति के दौरान दर्शकगण हंसे भी, भावुक भी हुए और अंत में देशप्रेम से ओतप्रोत होकर खड़े होकर तालियों से कलाकारों का अभिनंदन किया।

स्कूली बच्चों ने सुंदर राखी का किया निर्माण

स्कूली बच्चों पे हाथों से सुंदर राखी का निर्माण किया। जनप्रतिनिधियों और सेना के जवानों को बांधी। इसके बाद बच्चों ने उपस्थित स्वच्छता मित्रों को भी राखी बांधी। इस दौरान अतिथियों ने उत्साह वर्धन किया

आयुक्त ने अतिथियों को भेंट किया पौधा

नगर निगम आयुक्त ने कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत पौधा भेंट कर किया। इस दौरान निगम आयुक्त ने पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। उन्होंने अधिक से अधिक पौध रोपण कर शहर को स्वच्छ बनाने की शपथ दिलाई।