मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का हेलीकॉप्टर लौटते समय लडखड़ाया, अफसरों की जान अटकी, वीडियो में देखिए कैसे डगमगाया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 14 फरवरी को खंडवा में आयोजित लाडली बहना के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर में रोड शो किया। शाम चार बजे मुख्यमंत्री खंडवा के पंधाना विधानसभा क्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहनों के राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। लौटते समय हेली पैड पर उनका हेलीकॉप्टर हवा में एक मिनट तक झूलता रहा। डगमगाने के बाद नीचे की ओर आया, दोबारा आसमान की ओर चढ़ा।

एक मिनट 10 सेकंड तक हवा में झूलता रहा

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पंधाना में कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके लौटते समय हेलीकॉप्टर की उड़ान ने आला अफसरों की जान सांसत में डाल दिया। हालांकि इस दौरान एक मिनट तक सभी की सांसें अटकी रहीं। तब तक जब हेलीकॉप्टर आसमान की ओर नहीं चला गया। मंच से सीएम हेली पैड पर 5.40 पहुंचे। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरी एक मिनट 10 सेकंड तक जमीन से 15 से बीस फीट ऊपर हवा में झूलता रहा। इस बीच व एक मिनट तक नीचे-ऊपर लडखड़ाया।

मुख्यमंत्री हेली पैड पर उड़ने पहुंचे

04.05 : बजे हैलीकॉप्टर आया

04.14 : भूमि पूजन

04.29 : मंच पर आए

04.30 : मंच पर कन्या पूजन व स्वागत

04.40 : सीएम का संबोधन

05.10 : मंच से चले गए।

5.23 : हेली पैड पर पहुंचे।

नोट :5.40 बजे हेली पैड पर एक मिनट तक हवा में ऊपर-नीचे होता रहा।

लाडली बहनों के खाते में 1.27 करोड़ जारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंधाना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 1836 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसमें खंडवा की 2 लाख 12 हजार बहनें शामिल हैं। इस दौरान सीएम महिला, किसान और युवाओं के लिए योजनाएं गिनाते हुए 608 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया।