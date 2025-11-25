मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया कलेक्टर, जिपं सीईओ का सम्मान

मप्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भोपाल में आयोजित वाटर शेड महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल संचय के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा विगत दिवस नई दिल्ली में आयोजित छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में मप्र के तीन जिलों को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया था। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को कलेक्टर ऋषव गुप्ता, जिपं सीईओ डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा को सम्मानित किया।

भोपाल में आयोजित वाटर शेड महोत्सव में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल तथा राज्य मंत्री राधा सिंह सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मप्र को मिला यह सम्मान सरकार के सतत प्रयासों, नवाचारों और जल संरक्षण की दिशा में समाज एवं प्रशासन के साझा संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों से अन्य जिले भी प्रेरित होंगे और जल संवर्धन, जल सुरक्षा तथा जन भागीदारी आधारित विकास का यह सफल मॉडल पूरे प्रदेश में और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी से जल संरक्षण के क्षेत्र में मप्र को अग्रणी राज्य बनाने में निरंतर योगदान देने की अपील की है।

जिला पंचायत अध्यक्ष वैष्णोदेवी यात्रा पर

भोपाल में आयोजित कार्यक्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का था, जिसमें सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी मौजूद थे। कार्यक्रम में खंडवा जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी सुदेश वानखेड़े की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। इस मामले में सीएम ने भी जानकारी ली। जिसके बाद जिपं उपाध्यक्ष दिव्य दित्य शाह मंच पर पहुंचे। बताया गया कि जिपं अध्यक्ष धार्मिक यात्रा पर है। इस मामले में जब पत्रिका ने जिपं अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े से चर्चा की तो उन्होंने बताया अभी वें रेलगाड़ी में है। ये कार्यक्रम दो दिन पहले तय हुआ था, जबकि हमारी यात्रा 20 दिन पहले तय हो गई थी।