खंडवा

रंग बरसे… रंग पंचमी पर श्री दादाजी फाग यात्रा में जमकर उड़ा रंग गुलाल, तोप से हुई फूलों की बारिश

-आनंदीलाल भावेल ने गीतों की प्रस्तुति, फाग यात्रा में ढोलक की थाप पर झूमे युवा -महापौर, विधायक सहित मातृशक्ति भी हुईं शामिल, चार घंटे चली फाग यात्रा

खंडवा

image

Manish Arora

Mar 09, 2026

रंग पंचमी पर शहर रंगों से सराबोर हो गया। रविवार को पंचमी का मुख्य आयोजन सकल हिंदू समाज ने श्री दादाजी फाग यात्रा के रूप में किया। फाग यात्रा में 75 हजार लीटर पानी बरसा, 15 क्विंटल गुलाल और 1 क्विंटल फूल उड़ाए गए। हुरियारों की टोली ने जमकर मजा उठाया। फाग यात्रा में आदिवासी गायक आनंदीलाल भावेल ने अपने गीतों से समां बांध दिया।

श्री दादाजी फाग यात्रा की शुरुआत नगर निगम तिराहा से रविवार सुबह 10.30 बजे महापौर अमृता अमर यादव, कंचन मुकेश तनवे ने गन से गुलाल उड़ाकर की। इसके बाद शुरू हुआ फाग यात्रा का कारवा, जो धीरे-धीरे बढ़ता गया। फाग यात्रा में सकल हिंदू समाजजन रंगों से सराबोर नजर आए। फाग यात्रा में डीजे और तोप से रंग उड़ाते गाड़ी थी। दो टैंकरों के माध्यम से रंगों की बारिश की जा रही थी। डीजे, ढोल की धुन पर नाचते गाते युवा जोश में नजर आए। फाग यात्रा का जगह-जगह फूल और गुलाल से स्वागत किया गया। सकल हिंदू समाज द्वारा जगह-जगह स्वागत मंच लगाए गए थे।

इन समाजों द्वारा हुआ स्वागत
फाग यात्रा का अग्रवाल समाज, वैश्य महासम्मेलन, पालीवाल समाज, सोनी समाज, नामदेव दर्जी समाज, मारवाड़ी दर्जी समाज, माहेश्वरी समाज, धाकड़ माहेश्वरी समाज, सकल गुजराती समाज, लाड़ समाज, दशोरा समाज, बीसा लाड़ समाज, झमराल समाज, गुरव समाज, सिंधी समाज, जिला अधिवक्ता संघ, चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य समाजों द्वारा स्वागत किया गया।

ये रहे फाग यात्रा में शामिल
फाग यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी सुदेश वानखेड़े, पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा, धर्मेंद्र बजाज, राजेश तिवारी, अरुण सिंह मुन्ना, हरीश कोटवाले, सुनील जैन, भूपेंद्र सिंह चौहान, गोपी शर्मा, प्रियांशु चौरे, अनिमेश जोशी, परमानंद पाटिल, नवनीत अग्रवाल, अशोक पालीवाल, सुनील बंसल, संतोष गुप्ता, मंगलेश तोमर, आशीष चटकेले सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए। फाग यात्रा को सफल बनाने में इंजी. अखिलेश गुप्ता, मदन भाऊ ठाकरे, ईश्वर डिंडोरै, मोहन काशिव, रामचंद्र मौर्य, गिरीश बजाज, जीवन डिंडोरै, विंटी राजपाल सहित फाग उत्सव समिति के पदाधिकारियों और युवा टीम का विशेष योगदान रहा।

बनी विवाद की स्थित तो पुलिस ने संभाला मोर्चा
रंग पंचमी पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरे समय तैनात रही। फाग यात्रा के दौरान आपसी विवाद में पुलिस और युवा टीम ने पहुंचकर मामला शांत करवाया। वहीं, शराब पीकर हुडदंग करने वालों को यातायात पुलिस ने सबक भी सिखाया।

परिवार सहित मनाई लोगों ने पंचमी
एक ओर शहर के मुख्य बाजार में श्री दादाजी फाग यात्रा की धूम मची रही। वहीं, दूसरी ओर गली, मोहल्लों और चौराहों पर भी रंग पंचमी के रंग में लोग सराबोर दिखे। मोहल्लों में जहां बच्चों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया, तो चौराहों पर डीजे की धून पर टैंकरों से रंग वर्षा के बीच युवा नाचते नजर आए। लोगों ने परिवार के साथ भी रंग पंचमी मनाई। मोहल्लों में एक दूसरे को रंग लगाकर परिवार सहित पर्व मनाते रहे।

