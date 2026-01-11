दिन दहाड़े डकैती, बेरोजगारी और जहरीले पानी पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा

जिला और शहर कांग्रेस ने शासन की विफलताओं पर भाजपा को चारों ओर से घेरा है। शनिवार को गांधी भवन में आयोजित कांफ्रेंस में मनरेगा का नाम बदलने, किल्लौद में फ्लोराइउ युक्त पानी से हो रही समस्याओं, पुनासा में डकैती, शहर की सडक़ों और गंदे पानी की समस्या को लेकर भाजपा को आड़े हाथ लिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह एवं शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने संयुक्त प्रेसवार्ता आयोजित कर समस्याएं उठाई और सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने कहा कि पुनासा की डकैती ने कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है। बाजार के बीचों-बीच सराफा व्यापारी पर जानलेवा हमला, हवाई फायरिंग और बदमाशों का आराम से फरार हो जाना यह साबित करता है कि अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं है। किल्लौद ब्लॉक के 7 से अधिक गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी की गंभीर समस्या को भी उठाया। उन्होंने बताया कि जल स्रोतों से निकल रहे जहरीले पानी के कारण ग्रामीणों के दांत खराब हो रहे हैं और जॉइंट पेन व हड्डी रोगों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने केवल कुछ हैंडपंपों पर लाल पट्टे का निशान लगा कर औपचारिकता निभा दी। न तो दूषित जल स्रोत बंद किए गए और न ही स्वच्छ पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की गई।
ओंकारेश्वर में गंदी नर्मदा, श्रद्धालुओं की आस्था आहत
कांग्रेस ने तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में गंदगी मिलने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। नेताओं का आरोप है कि शहर के दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं, जिसके चलते कई स्थानों पर गंदा पानी सीधे नर्मदा में मिल रहा है। प्रतिभा रघुवंशी ने कहा कि भाजपा मनरेगा की हत्या करना चाहती है। मनरेगा देश के करोड़ों ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए जीवनरेखा है लेकिन भाजपा सरकार लगातार बजट कटौती इस योजना को धीरे-धीरे समाप्त करने की साजिश कर रही है। साथ ही शहर में खराब सडक़ों व गंदे पानी के वितरण को लेकर नगर निगम जनप्रतिनिधियों को भी आड़े हाथ लिया। इस अवसर पर पूर्व प्रवक्ता प्रेमांशु जैन, धर्मेन्द्र राठौर, इमरान गौरी, विशाल जैन, नमेश बारे, अय्यूब लाला सहित कांग्रेसजन मौजूद थे। साथ ही फ्लोराइड के पानी से परेशान किल्लौद ब्लॉक के गिरवर सिंह, जितेंद्र देवड़ा एवं माखन सिसोदिया भी उपस्थित थे।
