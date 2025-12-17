17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

कांग्रेसी महिलाओं ने मंत्री शाह का पुतला दहन किया, फायर ब्रिगेड नोजल की छीना झपटी में गीले हुए अधिकारी

कांग्रेस महिला कमेटी लामबंद हो गईं। खंडवा में केवल राम तिराहे पर पुतला दहन को बुझाने का महिला नेताओं ने अफसरों का किया विरोध और नारेबाजी की, महिला नेताओं ने गांधी भवन से केवल राम तिराहे तक निकाला जुलूस

Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Dec 17, 2025

भाजपा के मंत्री विजय शाह के रतलाम में बयान के बाद

कांग्रेस महिला कमेटी लामबंद हो गईं। खंडवा में केवल राम तिराहे पर पुतला दहन को बुझाने का महिला नेताओं ने अफसरों का किया विरोध और नारेबाजी की, महिला नेताओं ने गांधी भवन से केवल राम तिराहे तक निकाला जुलूस

मंत्री विजय शाह के बयान पर भड़के कांग्रेसी

मंत्री विजय शाह के रतलाम वाले बयान के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरी। मंगलवार को कांग्रेस की महिला नेताओं ने समर्थकों के साथ मंत्री के खिलाफ नारे बाजी की। जुलूस निकाल कर केवल राम तिराहे पर मंत्री शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान पुतला दहन को बुझाने को लेकर कांग्रेस नेताओं और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच नोकझोंक भी हुई।

फायर ब्रिगेड बुझाने की कोशिश

गांधी भवन से कांग्रेस महिलाओं ने जुलूस निकाल कर केवल राम तिराहे पहुंची। कांग्रेसी महिलाओं ने मंत्री शाह का पुतला दहन किया। प्रशासन ने फायर ब्रिगेड से पुतले को बुझाने की कोशिश की। महिला नेताओं इने प्रशासन का विरोध किया। अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी, रचना तिवारी आदि नेताओं ने पुतला बुझाने का विरोध करते हुए फायर ब्रिगेड के नोजल को छीनने की कोशिश की। छीना-छपटी में महिला नेत्रियों ने सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह समेत मौजूद पुलिस कर्मचारियों को गीला कर दिया। नोजल महिलाओं के हाथ में जाते ही वहां से अधिकारी भाग खड़े हुए। कार्यकर्ता भी गीले हो गए। पुतला दहन के बाद मामला शांत हुआ।

महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में…

पुतला बुझाने के विरोध में छीना झपटी के दौरान महिला नेताओं ने महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में…,नारियों का ये अमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान, विजय शाह मुर्दाबाद, विजय शाह शर्म करो…,विजय शाह हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है …आदि नारे लगाए।

लाडली बहनों की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की

प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने कहा कि जिन लाडली बहनों को सम्मान और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है, वही आज उसके मंत्री द्वारा अपमानित और भयभीत किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। महिला नेत्री रचना तिवारी ने कहा कि मंत्री शाह सामाजिक अर्थव्यवस्था और महिलाओं के दाग पर आवाज उठाते हैं।

सिटी मजिस्ट्रेट बोेल, मैं एडमिनिस्ट्रेशन हूं…

प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन वाली जगह पर कुछ वाहन खड़े थे। सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह ने पुतला को बुझाने के निर्देश दिए। शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने विरोध किया। सिटी मजिस्ट्रेट बोले यहां से हट जाइए। अध्यक्ष ने कहा मैं क्यों हटूं, मैं तो अपना काम कर रही हूं। आप यहां से हटिए। सिटी मजिस्ट्रेट बोले मैं यहां का एडमिनिस्ट्रेशन हूं। मेरी जिम्मेदारी है।

ये रहे मौजूद

जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम सिंह, हेमलता पालीवाल, मुमताज बी, कामिनी मंडलोई, मीनू मंडलोई, रूपा कास्डे, नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर,प्रेमांशु जैन, विशाल जैन, मनोज मंडलोई, हुकुम मेलुन्दे,असलम भाई, अय्यूब लाला, वामनराव जाधव समेत समर्थक मौजूद रहे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 01:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / कांग्रेसी महिलाओं ने मंत्री शाह का पुतला दहन किया, फायर ब्रिगेड नोजल की छीना झपटी में गीले हुए अधिकारी

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

कांग्रेसी महिलाओं ने मंत्री शाह का पुतला दहन किया, फायर ब्रिगेड नोजल की छीना झपटी में गीले हुए अधिकारी

Congress performance
खंडवा

तहसीलों में व्यवस्था बदली, फिर भी छह हजार पक्षकारों को छह माह से नहीं मिल रहा न्याय

खंडवा

पुलिस के सामने ही चोरी, आधी रात दुकान का तोड़ा ताला, पिकअप में ले गए सामान

Theft infront of police cctv video viral shop lock broken mp news
खंडवा

मंत्री लोधी बोले…आजादी के मूलमंत्र का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी देश द्रोही

Vande Mataram
समाचार

शिक्षण सत्र 2025-26 में पीएचडी शोध : छात्रवृत्ति योजना में पांच जनवरी तक जमा होंगे आवेदन, सरकार भरेगी फीस

BHU PhD Admission
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.