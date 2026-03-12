कांग्रेस का फागोत्सव… महिलाओं ने फूलों से खेली होली, फाग गीतों पर किया खूब किया नृत्य

कांग्रेस कमेटी ने गांधी भवन में होली के उपलक्ष्य में फाग उत्सव (होली मिलन समारोह) का आयोजन बुधवार शाम 4 बजे से किया गया। आयोजन में फूलों की होली खेली और फाग गीतों की प्रस्तुति पर नृत्य भी किया। जिला कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि फाग उत्सव शहर कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।

महिलाएं पहले से पुरुषों के समान

इस अवसर पर सुनीता सकरगाये ने कहा कि महिलाओं को पुरुषों से बराबरी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महिलाएं पहले से ही समान हैं। हमें स्वयं को पुरुषों से कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब कहा गया जब माता सीता उनके साथ थीं। शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने कहा कि वरिष्ठ माताओं-बहनों का सम्मान और आशीर्वाद ही कांग्रेस परिवार की असली शक्ति है।

इनका हुआ सम्मान

इस अवसर पर डॉ. शुभांगी मिश्रा, भाविनी बेन पटेल, स्नेहा जतिन पटेल, अधिवक्ता गिरिजा पवार, मीरा व्यास, सुधा खान एवं लायंस अध्यक्ष आशा उपाध्याय का सम्मान किया गया। संचालन महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष हेमलता पालीवाल ने किया एवं आभार मीनू मंडलोई ने माना।

यह रहे उपस्थित

इस अवसर पर रुपाली बारे, पार्षद अन्विता ओझा, पार्षद प्रतिभा कसेरा, सरोज बघेल, सुनीता रायकवार, रूपा कास्डे, मीना वर्मा, सुधा पालीवाल, रचना पालीवाल, अनिता पालीवाल, मधुबाला शेलार, लाडकी बाई, ज्योति आर्य, ललिता आर्य, आशी सिलावट, पूजा जैन, किरण शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।