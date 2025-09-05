कांग्रेस का प्रदर्शन… तीन विधायक, एक मंत्री, फिर भी 22 साल से गड्ढे में सडक़

प्रदेश में 22 साल से भाजपा की सरकार है, जिले के चारों विधायक भाजपा से है, जिसमें एक मंत्री भी है। इसके बावजूद भी खंडवा-डुल्हार, खंडवा-मूंदी, खंडवा-हरसूद रोड की हालत सबके सामने है। शहर में भाजपा की परिषद होने के बाद भी गड्ढे में सडक़ नजर आ रही है। जनता को साफ पानी तक नहीं पिला पा रहे है। यह बात कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने गुरुवार को जनसमस्याओं के लिए ज्ञापन सौंपते हुए कही।

कांग्रेस ने गुरुवार को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान और शहर व जिले की समस्याओं को लेकर गांधी भवन से रैली निकाली। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तमपालसिंह और शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी के नेतृत्व में दोपहर 1 बजे बरसते पानी में कांग्रेसी गांधी भवन से वाहन रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। पिछले दिनों भाजपा ने महिला सम्मान को लेकर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के सामने प्रदर्शन कर पुतला दहन किया था। जिसके बाद गुरुवार को इंदिरा चौक भाजपा कार्यालय पर पुलिस ने बैरिकेडिंग्स कर भारी बल तैनात किया। यहां कांग्रेसी रोड पर कुछ देर रूके और नारेबाजी की। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जमकर नारेबाजी की। यहां अपर कलेक्टर केआर बड़ोले को राज्यपाल व जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा।

मेरे खुद के वोट चोरी हुए।

इस दौरान पूर्व विधायक राजनारायणसिंह पुरनी ने वोट चोरी मामले में स्थानीय प्रशासन को घेरते हुए कहा, हमने भी वोटर लिस्ट की छानबीन की है। खंडवा नगर निगम के चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, इनमें इंदौर, सनावद, बड़वाह के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए, उन लोगों ने वोट भी दिया है। प्रशासन को जांच करवाना चाहिए। हर विधानसभा में ऐसे लोगों की संख्या 10 से 15 हजार तक है। जिलाध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने कहा देश की सरकार वोट चोरी करने बनी है। मैं खुद मांधाता विधानसभा में 400 वोटो से हारा हूं, मैं भी वोट चोरी का शिकार हुआ हूं।

चरखे वाला तिरंगा लगाकर किया राष्ट्रगान

पूर्व प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि गांधी भवन पर दोपहर 12.15 बजे कांग्रेस का परंपरागत चरखे वाला ध्वज फहराया गया। पूर्व जिलाध्यक्ष ओंकार पटेल, पूर्व विधायक राजनारायण सिंह, डॉ. मुनीश मिश्रा, गांधी भवन ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भगवंतराव मंडलोई के प्रतिनिधि के रूप में मनोज मंडलोई, स्व. रायचंद नागड़ा के प्रतिनिधि के रूप के जय नागड़ा, महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआइ, सेवादल व सभी प्रकोष्ठ संगठनों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष उत्तमपाल सिंह पुरनी व शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी के द्वारा ध्वज फहराया गया।