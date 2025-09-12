कांग्रेस का प्रदर्शन… शहर की सडक़ों पर घूम रहा एलियन, चांद से अच्छे गड्ढे बता रहा खंडवा में

शहर की सडक़ों से डामर गोल… चांद तक पहुंच गई सडक़ों की पोल… सडक़ों की पोल…, नारा लगाते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को रोड के गड्ढों और धूल को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। चांद से आए एलियन के रूप में भेष बनाकर एक युवक के साथ शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी और कांग्रेस पार्षदों, कार्यकर्ताओं ने सडक़ों के गड्ढे इंच टेप से नापे। कांग्रेस ने शहर की सडक़ों के गड्ढों को लेकर नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। इसके बाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर संयुक्त कलेक्टर ऋषि कुमार सिंघई को ज्ञापन सौंपा।

शहर की सडक़ों के गड्ढों और उड़ रही धूल को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को शेर चौराहा पर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण पूरे शहर में चांद की सतह जैसे गड्ढे हो गए है। ऐसा कोई गली-मोहल्ला या रोड नहीं जहां गड्ढे, जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो। आम जनता सडक़ों पर हिचकोले खाते, गिरते पड़ते हुए भाजपा को कोसते हुए रेंग रही है। करोड़ो रुपये खर्च करने बाद भी शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जनता का पैसा भारी भ्रष्टाचार के चलते भाजपा नेता और अधिकारियों की जेब में जा रहा है।

“आई एग्रीड” बिल्कुल सही बात है…

आंदोलन के दौरान शेर चौराहा रोड से निकल रही कॉलेज की छात्राओं से अंतरिक्ष यात्री रूपी एलियन बने युवक के साथ शहर अध्यक्ष ने चर्चा की। उनसे पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि शहर के रोड खराब होने से दुर्घटना हो रही है स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, आंखे खराब हो रही है, तो उनका का जवाब था,”आई एग्रीड” बिल्कुल सही बात है। शेर चौराहा पर प्रदर्शन के बाद नगर निगम, इंदिरा चौक पर प्रदर्शन कर कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री बना युवक सभी के आकर्षण का केंद्र रहा।

आए दिन हो रही दुर्घटनाएं

कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के नाम संयुक्त कलेक्टर ऋषि कुमार सिंघई को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया कि शहर की प्रमुख सडक़ें विशेषकर बाम्बे बाजार, तीन पुलिया, रेलवे ब्रिज एवं शहर की अन्य मुख्य सडक़ें अत्यंत जर्जर अवस्था में हैं। इन सडक़ों पर बने गहरे गड्ढों के कारण नागरिकों का आवागमन मुश्किल हो गया है और आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। साथ ही, इन जर्जर सडक़ों से उडऩे वाली धूल एवं प्रदूषण से स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। ज्ञापन के दौरान नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर, प्रदेश कांग्रेस सचिव सुनील आर्य, सुनीता सकरगाए, महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष हेमलता पालीवाल, सरोज बघेल, अर्चना वर्मा, शांतनु दीक्षित, बाबा भाई, विकास व्यास, प्रेमांशु जैन, दिव्यांश ओझा, चैनसिंह वर्मा, इकबाल कुरैशी, इमरान गौरी, गुलशन अरोरा, हन्नान खोकर, मुन्नु बाबूजी, मो. शब्बीर कादरी, असलम गौरी, बबलू पटेल मनोज मंडलोई, हुकुम मेलूंदे सहित अन्य कांग्रेसजन मौजूद थे।