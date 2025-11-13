Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

डबल लॉक में डीएपी-यूरिया खत्म, विकल्प की खाद लेकर लौटे किसान

गेहूं-चना की बोवनी तेजी से चल रही है। इस बीच डबल लॉक में डीएपी और यूरिया खत्म हो गई। सुबह से कतार में खड़े किसानों को शाम को डीएपी के विकल्प की खाद को लेकर लौटना पड़ा। गोदाम पर कर्मचारी कह रहे हैं कि डीएपी आने की संभावना कम है।

खंडवा

image

Rajesh Patel

Nov 13, 2025

रबी सीजन में डीएपी का कोटा पूरा, सिर्फ एक हजार टन शेष, यूरिया 1500 आज मिलेगी

गेहूं-चना की बोवनी तेजी से चल रही है। इस बीच डबल लॉक में डीएपी और यूरिया खत्म हो गई। सुबह से कतार में खड़े किसानों को शाम को डीएपी के विकल्प की खाद को लेकर लौटना पड़ा। गोदाम पर कर्मचारी कह रहे हैं कि डीएपी आने की संभावना कम है। रबी सीजन में डीएपी का कोटा पूरा हो गया है। तीन हजार टन से अधिक डीएपी का विक्रय हो चुका है। लक्ष्य चार हजार टन का था। अब सिर्फ एक हजार बाकी है। यूरिया गोदाम में 500 बोरी बची थी। वह भी शाम तक खत्म हो गई। गुरुवार को 1500 बोरी आने की संभावना है।

10 नवंबर के टोकन 12 को भी नहीं मिली खाद

डबल लॉक पर किसानों की लंबी कतार लगी रही है। टोकन वितरण के बाद भी किसान खाद को लेकर परेशान हैं। बुधवार की शाम चार बजे डीएमओ की खिडकी पर दस नवंबर का टोकन 12 नवंबर को लेकर खड़े थे। पूछने बताया कि अभी आधे खेत की बोवनी हुई है। डीएपी की जगह विकल्प के रूप में 202013 मिल रही है।

पोटास, विकल्प खाद से भरा गोदाम

डबल लॉक में डीएपी, यूरिया की कमी है। पोटाश चार हजार और डीएपी का विकल्प 202013 दो हजार बोरी रखी हुई है। कर्मचारियों ने बताया कि 500 बोरी यूरिया थी, शाम तक खत्म हो गई। गुरुवार को 1500 बोरी मिलेगी।फोटो-1306-रेवाराम, किसान : डीएपी के लिए आए थे। इसकी जगह तीन बोरी 202013 मिली है। इसी से काम चलाएंगे। यूरिया भी कम मिली। टोकन मिला था फिर भी सुबह से कतार में खड़े रहे।फोटो-1307-लखन, किसान : टोकन मिला है अभी तक खाद नहीं मिली है। गोदाम पर कह रहे हैं कि यूरिया खत्म होने वाली है। कल आइएगा लेने। ठंड के समय दिक्कत होती है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / डबल लॉक में डीएपी-यूरिया खत्म, विकल्प की खाद लेकर लौटे किसान

