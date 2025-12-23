शेर तिराहे हटाए डिवाइडर, मेडिकल चौराहे पर लगा जाम, एक घंटे परेशान होते रहे लोग

यातायात पुलिस ने शेर तिराहे से डिवाइडर हटा दिए हैं। इससे जो वाहन अंबेडकर तिराहे से घुमकर मेडिकल चौराहे जाते थे वे सोमवार को सीधे मेडिकल चौराहे पर पहुंचे। इससे भगतसिंह चौक से आ रहे वाहन आमने-सामने हो गए। इधर खड़कपुरा जिला अस्पताल की तरफ से चौराहे से निकलने वाले वाहनों की वजह से िस्थति बिगड़ गई। चौराहे पर जाम लग गया।

मोबाइल व्यवसायी मनीष मलानी ने बताया कि डिवाइडर हटाए जाने से जाम की िस्थति बनी है। लोग परेशान होे रहे लेकिन एक भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं था। लोग खुद ही अपने वाहन निकालने की मशक्कत करते रहे।