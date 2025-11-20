Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

मोबाइल में नंबर सेव नहीं हो उसे नहीं उठाएं, अनजान लिंक भी न खोले

पत्रिका के द्वारा संत थॉमस स्कूल में साइबर अपराध पर जागररूकता कार्यक्रम किया गया। एडिशनल एसपी महेंद्र तारणेरकर ने पूछा मोबाइल कितने बच्चों के पास मोबाइल है। कुछ को छोड़ सभी ने हाथ उठाए। बच्चों और शिक्षकों ने सवाल किया कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें। एडिशनल एसपी ने जवाब दिया कि मोबाइल में जो नंबर सेव नहीं हो उसे नहीं उठाएं।

Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Nov 20, 2025

‘पत्रिका’ ने संत थॉमस स्कूल में आयोजित किया सायबर अपराध पर जागररूकता कार्यक्रम

मोबाइल में जो नंबर सेव नहीं हो उसे नहीं उठाएं

पत्रिका के द्वारा संत थॉमस स्कूल में साइबर अपराध पर जागररूकता कार्यक्रम किया गया। एडिशनल एसपी महेंद्र तारणेरकर ने पूछा मोबाइल कितने बच्चों के पास मोबाइल है। कुछ को छोड़ सभी ने हाथ उठाए। बच्चों और शिक्षकों ने सवाल किया कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें। एडिशनल एसपी ने जवाब दिया कि मोबाइल में जो नंबर सेव नहीं हो उसे नहीं उठाएं। रिंगटोन सेट करके रखें, अंजान नंबर उठाने से बचें। यदि कॉल रिसीव हो तो डरें नहीं, अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक आदि की नहीं दें। और कॉल कट कर दें। एडिश्नल एसपी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट का सबसे अधिक कारण बच्चों की गेमिंग है।

गेमिंग के साथ एप्लीकेशन डाउन लोड नहीं करें

माता-पिता के मोबाइल बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के साथ एप्लीकेशन डाउन लोड कर रहे हैं। इसके जरिए साइबर ठग आप के परिवार तक पहुंच रहे हैं। हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी पहचान, और गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले धोखाधड़ी के मामलों को उदाहरणों सहित समझाया। कहा, मजबूत पासवर्ड, दो-स्तरीय सुरक्षा, अनजान लिंक से बचाव, ऑनलाइन मित्रता में सतर्क रहे।

छात्र तिर्की ने पूछा, सरकार बैन क्यों नहीं कर देती है

कक्षा 12 के नेल्शन तिर्की ने सवाल किया कि साइबर अपराध इतने हो रहे हैं तो सरकार बैन क्यों नहीं कर देती है। मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉ सचिन ने जवाब दिया कि बैन करना समाधान नहीं है। बल्कि सोशल मीडिया फायदे भी हैं। लेकिन, बच्चों के लिए नुकसान हैं। गेमिंग के कारण बच्चों की आंख खराब रही है। कुछ बच्चे 4 से 6 घंटे तक मोबाइल चला रहे हैं। जिससे कमर, गर्दन में दर्द के साथ आंखों की पुलती दाएं-बांध हो रही है।

डिजिटल अरेस्ट : दबाव में नहीं आएं, काल काट दें

राजेश गुहा, शिक्षक ने प्रश्न पूछा कि डिजिटल अरेस्ट के उपाय क्या हैं। एडिश्नल एसपी राजेश रघुवंशी ने जवाब दिया कि अज्ञात कॉल से सावधान रहें। किसी भी अनजान नंबर से कॉल आए और खासकर जो पुलिस या सरकारी अधिकारी बताए तो तो जवाब न दें। डरें नहीं दबाव में नहीं आएं। जालसाज आपको डराकर या दबाव डालकर तुरंत निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे में शांत रहें और कॉल को तत्काल काट दें।

भोजन बर्बाद नहीं होने का लिया संकल्प

संत थॉमस स्कूल में साइबर अपराध की कार्य शाला के दौरान पत्रिका की ओर से भोजन बर्बाद नहीं होने का संकल्प दिलाई गई। इस दौरान बच्चों, शिक्षकों और अतिथियों ने शपथ लिया कि शादी-समारोह या घर में किसी कार्यक्रम के साथ अधिक भोजन बचने पर उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। बल्कि इसे जरूरतमंद तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे।

इन बिंदुओं पर किया अलर्ट

जब मोबाइल का काम हो तभी हाथ लगाएं।

किसी का फोन आए रिंगटोन लगाकर रखिए, जो सेव नहीं हो उसे नहीं उठाएं।

मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन अपलोड नहीं करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 11:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / मोबाइल में नंबर सेव नहीं हो उसे नहीं उठाएं, अनजान लिंक भी न खोले

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

एसआईआर : निगम के अफसर-कर्मचारी ड्यूटी में व्यस्त, कार्यालय में जनता परेशान

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा

साइबर अलर्ट : बच्चों… ऑनलाइन गेमिंग एप से सायबर अपराधी चुराते हैं डेटा, कोई भी अनजान लिंक न खोले

Cyber ​​crimes
खंडवा

एमपी में ‘ममलेश्वर लोक’ प्रोजेक्ट निरस्त, भारी विरोध के कारण बदलना पड़ा फैसला

खंडवा

‘ममलेश्वर लोक’ के लिए टूटेंगे 190 मकान, गिराई जाएंगी 184 दुकानें; सर्वे शुरु

खंडवा

कृषि मंडी में मक्का की 44 % आवक ज्यादा, यूपी,राजस्थान में मांग, 1248 करोड़ की एडवांस बुकिंग

agricultural produce market
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.