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बारिश में गांव का रास्ता हो जाता बंद, गांव में कैद हो जाते है ग्रामीण, एक नाव के सहारे बरसात के चार महीने
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बारिश में गांव का रास्ता हो जाता बंद, गांव में कैद हो जाते है ग्रामीण, एक नाव के सहारे बरसात के चार महीने

बारिश में एप्रोच रोड हो जाता जलमग्न

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खंडवा

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Manish Arora

May 07, 2026

ग्राम पंचायत बांगरदा अंतर्गत आमोदा ठेका के ग्रामीणों ने आवेदन देकर बताया कि यहां 40 परिवार निवासरत है। बारिश में गांव का एप्रोच रोड जलमग्न हो जाता है। हमारे मंजरे-टोले तक आने जाने में काफी समस्या होती है। बारिश में एनएचडीसी द्वारा नाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कारगर नहीं है। बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानी होती है। खेती किसानी का काम नहीं कर सकते, बीमार लोगों को भी लाने ले जाने की व्यवस्था नहीं होती। कलेक्टर ने बताया कि गांव के लिए रोड का प्रस्ताव बनाकर भेजा हुआ है, स्वीकृति मिलते ही रोड बनाया जाएगा।

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Published on:

07 May 2026 12:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / बारिश में गांव का रास्ता हो जाता बंद, गांव में कैद हो जाते है ग्रामीण, एक नाव के सहारे बरसात के चार महीने

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