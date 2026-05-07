बारिश में गांव का रास्ता हो जाता बंद, गांव में कैद हो जाते है ग्रामीण, एक नाव के सहारे बरसात के चार महीने

ग्राम पंचायत बांगरदा अंतर्गत आमोदा ठेका के ग्रामीणों ने आवेदन देकर बताया कि यहां 40 परिवार निवासरत है। बारिश में गांव का एप्रोच रोड जलमग्न हो जाता है। हमारे मंजरे-टोले तक आने जाने में काफी समस्या होती है। बारिश में एनएचडीसी द्वारा नाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कारगर नहीं है। बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानी होती है। खेती किसानी का काम नहीं कर सकते, बीमार लोगों को भी लाने ले जाने की व्यवस्था नहीं होती। कलेक्टर ने बताया कि गांव के लिए रोड का प्रस्ताव बनाकर भेजा हुआ है, स्वीकृति मिलते ही रोड बनाया जाएगा।