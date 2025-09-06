ईद मिलादुन्नबी जुलूस आज, कल गणेश प्रतिमा विसर्जन व झांकी चल समारोह, पुलिस अलर्ट

स्थानीय पुलिस के साथ ही एसपीएफ, होमगार्ड व वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। पुलिस कंट्रोल रूम से गुरुवार शाम करीब पांच बजे कलेक्टर ऋषव गुप्ता और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय की अगवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। दोनों अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पैदल ही शहर में निकले। जुलूस मार्ग, झांकी चल समारोह मार्ग और गणेश प्रतिमा विसर्जन मार्ग का जायजा लिया। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण किया।

आकर्षण केंद्र रही डायल 112

जिले में डायल 112 सेवा गुरुवार रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी। इस सेवा के अंतर्गत आइ 21 नई कारें भी फ्लैग मार्च में शामिल रही। इस साथ निकली डायल 112 वाहनों को देखने के लिए लोगों की भीड़ रही। पुलिस कंट्रोल रूम में फ्लैग मार्च का समापन हुआ। यहां पुलिस अधीक्षक राय और कलेक्टर गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर डायल 112 के वाहनों को रवाना किया।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राय ने बताया कि ईद पर शुक्रवार को जुलूस निकलेगा, इसके दूसरे दिन शनिवार को गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन है और रात में झांकी चल समारोह है। इसको लेकर स्थानीय पुलिस के साथ एसपीएफ और अन्य पुलिस बल आया हुआ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। अपराध की रोकथाम में इन वाहनों का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही जनता को भी डायल 112 सेवा का लाभ मिलेगा।