एथेनाल से भरा टेंकर पलटा, रिसाव से मची अफरा-तफरी

सोमवार देर रात 2.30 बजे यह हादसा हुआ है। घटना की जानकारी लगने पर आशापुर चौकी से एसआइ जितेंद्र चौहान पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए अग्निशामक वाहन को भी खड़ा कर दिया था। इस दौरान पुलिस ने टेंकर के पास का एरिया सील कर दिया और सड़क से गुजर रहे वाहनों को सुरक्षित निकाला। हरसूद, हरदा व बैतूल हाइवे से आने वाले वाहनों के लिए यातायात व्यवस्था की।

4 बजे सीधा हुआ टेंकर

पुलिसकर्मियों ने एक क्रेन से टेंकर को सीधा करने का प्रयास मंगलवार सुबह से ही शुरू कर दिया था। दोपहर में दो क्रेन बुलवाई गई। इसके बाद तीन क्रेनों से टेंकर को सीधा करने में शाम के चार बज गए। इसके बाद टेंकर को सील कर रवाना किया गया।

एथेनाल के रिसाव से हड़कंप

दुर्घटनाग्रस्त टेंकर के वॉल्व से एथेनाल का रिसाव शुरू हो गया, जिसकी दुर्गंध आसपास के क्षेत्र में फैल गई। एथेनाल अत्यधिक ज्वलनशील रसायन होने के कारण लोग दहशत में रहे। एसआइ चौहान ने बताया कि 27 टन एथनाल लेकर टेंकर मनमाड़ जा रहा था। ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि सामने से एक कार आ गई थी। उसे बचाने में उसने टेंकर को सड़क किनारे लिया, इस दौरान टेंकर अनियंत्रित होकर पलट गया।