हर घर तिरंगा-2025 : स्कूलों में स्वच्छता संग रंगोली, तिरंगा, राखी का निर्माण

स्वतंत्रता-2025 : स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो गई। इस बार भी हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान के तहत एमएलबी स्कूल खंडवा में रंगोली निर्माण एवं तिरंगा राखी निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई।

प्रतिभागियों ने पर्यावरण बचाने रंगोली में भरे रंग

प्रतियोगिता में स्कूल के लगभग 100 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई रंगोलियाें में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण जैसे सामाजिक सरोकारों पर विशेष ध्यान दिया। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य किया।

सैनिकों के सम्मान में तिरंगा रंगों से राखी का किया निर्माण

प्रतिभागी बच्चों ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में तिरंगे रंगों से सजी सुंदर राखियों का निर्माण किया। इन राखियों के माध्यम से बच्चों ने देश के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव प्रकट किया।

देशभक्ति का दिया संदेश, पर्यावरण बचाने किया प्रेरित

विद्यालय परिवार और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से आयोजित यह कार्यक्रम देशभक्ति, सामाजिक जागरूकता और रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रेरणादायी उदाहरण रहा। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी ने सराहना की और स्वच्छता एवं राष्ट्रप्रेम को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया।