बिहार चुनाव में एनडीए की मदद किस ने की, सबको पता है -रॉबर्ट वाड्रा

वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के पति कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा सोमवार को एक दिवसीय धार्मिक यात्रा पर तीर्थनगरी ओंकारेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने ब्रह्मपुरी घाट पर षड् दर्शन संत मंडल अध्यक्ष मंगलदास त्यागी महाराज के सानिध्य में नर्मदा पूजन किया। इसके बाद झूला पुल मार्ग से ज्योतिर्लिंग दर्शन करने पहुंचे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की जीत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा चुनाव में एनडीए की मदद किसने की है, यह सबको पता है। उनका इशारा इलेक्शन कमिशन की ओर था।

वाड्रा ने कहा बिहार चुनाव के परिणाम से वहां के लोग ही खुश ही नहीं है। वहां 10-10 हजार रुपए देकर लोग खरीदे गए। इसी को इसे बंद कराना था, लेकिन वह चुप रहा। देश की ओर बिहार की जनता इससे खुश नही है। मेरा मानना है कि यदि वहां दोबारा चुनाव हो और बैलेट से हो तो बिहार की जनता दिखाएगी कि परिणाम बदलेगा। ओंकारेश्वर दर्शन को लेकर वाड्रा ने कहा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहां आया था, तब लोगों ने बहुत प्यार दिया था। सबसे वादा किया था कि दोबार आउंगा, इसलिए भगवान के दर्शन करने और लोगों से मिलने आया हूं। ज्योतिर्लिंग पूजन के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने वृद्धाश्रम पहुंचकर कंबल और फल वितरण भी किया।