Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

प्याज के दाम नहीं मिलने से फूटा किसानों का आक्रोश, रेल रोकने के लिए हजारों की संख्या में जुटे

प्याज के दाम न मिलने से परेशान किसानों ने बड़ा आंदोलन किया। भुसावल-खंडवा रेलवे ट्रैक के पास स्थित टिगरिया गांव में स्वतंत्र किसान जन आंदोलन के बैनर तले हजारों किसान रेल रोको आंदोलन के लिए एकत्र हुए। किसान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सीधी बातचीत की मांग पर अड़े रहे। बाद में सांसद द्वारा दोनों से मिलवाकर बात कराने के आश्वासन पर किसानों ने आंदोलन समाप्त किया।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Nov 18, 2025

आंदोलन से पहले मांगलिक परिसर में सभा हुई, जहां किसान नेता सुभाष पटेल, जय पटेल और अनिल पटेल ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन के लिए किसानों में जोश भरा। उन्होंने कहा कि तीन बार आंदोलन करने के बाद भी सरकार ने उनकी नहीं सुनी, इसलिए अब रेल रोकने जा रहे हैं। भगवान बलराम की जय लगाते हुए किसानों में जोश भरा।किसानों ने मंच पर आकर अपनी समस्याएं भी साझा कीं, और भारी भीड़ परिसर से बाहर तक फैली रही।

किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जब पहली बार पहुंचे तो किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से बात करवाने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। किसानों के बढ़ते आक्रोश के बीच सांसद दो घंटे का समय मांगकर कार्यक्रम स्थल से एक बजे चले गए और करीब चार घंटे बाद लौटे। उनके आगमन से पहले उनके प्रतिनिधियों ने किसान नेताओं से आश्वासन लिया कि सांसद को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। शाम को पाटिल खंडवा विधायक कंचन तनवे के साथ लौटे और किसानों से विस्तृत चर्चा की।

महिलाओं ने सेव परमल लाकर बांटा

धरने में सुबह से शाम तक महिलाएं, पुरुष, बच्चे और युवक शामिल रहे। भूख लगने पर गांव की महिलाओं ने सेव परमल लाकर बांटा, जबकि युवकों ने घर से चाय बनाकर पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को भी पिलाई। किसानों के आक्रोश को देखते हुए बड़गांव गुर्जर रेलवे स्टेशन से टिगरिया गांव तक सुरक्षा के चार स्तर बनाए गए। जिला पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी के साथ वरिष्ठ अधिकारी पूरी व्यवस्था संभालते रहे।

मेरी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है और ना ही कंस्ट्रक्शन का काम है

सांसद पाटिल ने कहा कि किसानों की समस्याएं, खासकर प्याज निर्यात खोलने और कम दाम की समस्या, उन्होंने कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी हैं। किसानों का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही उनसे मुलाकात करेगा। उन्होंने स्वयं को किसान बताते हुए कहा कि मेरी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है और ना ही कंस्ट्रक्शन का काम है। वे लोकसभा में भी किसानों की समस्याएं उठाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 11:58 am

Published on:

18 Nov 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / प्याज के दाम नहीं मिलने से फूटा किसानों का आक्रोश, रेल रोकने के लिए हजारों की संख्या में जुटे

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

कृषि मंडी में मक्का की 44 % आवक ज्यादा, यूपी,राजस्थान में मांग, 1248 करोड़ की एडवांस बुकिंग

agricultural produce market
खंडवा

वन मित्र पोर्टल : सरकार आदिवासियों को देगी कृषि पट्टा, निरस्त आवेदनों का दोबारा होगा सत्यापन

Van Mitra Portal:
खंडवा

प्रियंका गांधी के पति बोले- हमें चाहिए शिव की शक्ति, बिहार में दोबारा चुनाव हों तो पलट जाएगा परिणाम

Robert Vadra seeks re-election in Bihar through paper ballot
खंडवा

स्कूल शिक्षा विभाग : 2500 छात्रों को नहीं मिली गणवेश राशि, 3000 बच्चों के खाते में ट्रांजेक्शन फेल

District Cooperative Bank Shivpuri is not giving the amount
खंडवा

सांसद-विधायक, मंत्री के आवास के सामने मार्गों से गिट्टियां गायब, हिचकोले खा रही जनता

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.