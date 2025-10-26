Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

फीडे रेटिंग ओपन चैस प्रतियोगिता… 64 खानों के खेल में टॉप रेटेड खिलाडिय़ों ने साबित की अपनी रेटिंग

-ग्रैंडमास्टर, इंटरनेशनल मास्टर्स ने जीते अपने मैच, खंडवा के खिलाडिय़ों ने किया कमाल -स्विस लीग पैटर्न पर हुए पांच राउंड मैच, आज चार राउंड होंगे

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Oct 26, 2025

मप्र एडहॉक शतरंज संगठन इंदौर के निर्देश में दो दिवसीय श्री दादाजी धूनीवाले फीडे रेटिंग ओपन शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को हुआ। फीडे रेटिंग ओपन प्रतियोगिता में देश सहित नेपाल, भूटान, श्रीलंका के ग्रैंड मास्टर, इंटरमास्टर भी शामिल हुए। टॉप रेटेड खिलाडिय़ों ने अपनी रेटिंग साबित करते हुए सभी 5 मैच जीते। स्विस लीग पैटर्न पर खेली जा रही ओपन चैस प्रतियोगिता में रविवार को बचे हुए चार राउंड के मैच होंगे। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

श्री दादाजी धूनीवाले फीडे रेटिंग ओपन शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के मुख्य आतिथ्य में में हुआ। अरविंद कुमार नितिन कुमार हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में देश-विदेश के 622 खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें 1400 से अधिक रेटिंग वाले 100 खिलाड़ी शामिल रहे। प्रतियोगिता फीडे के नियमानुसार खेली गई। फीडे साफ्टवेयर से ही खिलाडिय़ों के लॉट निकाले गए और मोहरे तय किए गए। शुभारंभ अवसर पर विधायक कंचन तनवे, नारायण पटेल, एसपी मनोज कुमार राय, जिला शतरंज संघ अध्यक्ष राजेश बछानिया, उपाध्यक्ष रविंद्र थत्ते एवं सुनील शर्मा, सचिव अजीत जैन कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, डीईओ पीएस सोलंकी और निमाड़ एजुकेशन सोसाइटी के सचिव प्रज्ञान गुप्ता उपस्थित थे।

खंडवा, हरदा कलेक्टर, आइएएस दंपति भी खेले
प्रतियोगिता में खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता, हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, आइएएस दंपति जिपं सीईओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख ने भी शह-मात के खेल में अपनी प्रतिभा दिखाई। खंडवा कलेक्टर गुप्ता 1400 से अधिक रेटिंग वाले खिलाड़ी है। पहले मैच में उन्हें प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के नहीं आने से वॉक ओवर मिला। चौथे राउंड में उन्होंने भूटान के 1853 रेटिंग वाले कैंडिडेट मास्टर सुखराज मोंजर को ड्रॉ पर रोका।

8 वर्षीय बालक ने टॉप रेटिंग खिलाड़ी को दी मात
प्रतियोगिता का सबसे बड़ा उलटफेर तीसरे राउंड में खंडवा के 8 वर्षीय उभरते खिलाड़ी एकांश श्रीमाली ने किया। एकांश ने भोपाल के 1608 रेटिंग वाले खिलाड़ी 60 वर्षीय गणपतसिंह कीर को तीसरे राउंड में पराजित किया। वहीं, खंडवा के इंटरनेशन मास्टर आयुष शर्मा ने अपनी 2259 रेटिंग के साथ सभी पांच राउंड मैच जीते। उनसे आगे 2337 रेटिंग के साथ अक्षत खंपरिया इंदौर और 2300 रेटिंग के साथ अनुज श्रीवर्ती कटनी है। इन दोनों ने भी सभी पांच राउंड मैच जीते। तीनों में जो पूरे 9 राउंड मैच जीतकर अपने से अधिक रेटिंग वाले को हराएगा, वह मप्र का पहला ग्रैंड मास्टर बनेगा।

ये रहे टॉप स्कोरर
मित्रभा गुहा जीएम
अक्षत खंपरिया आइएम
अनुज श्रीवर्ती आइएम
आर्यन वाष्र्णेय आइएम
श्रीराम झा जीएम
आयुष शर्मा आइएम
हरीश शर्मा
अश्विन डेनियल
अभय बंदेवार आइएम
वैभव नेमा
सुमित सिक्का जीएम
प्रवीण हंद आइएम
सिद्धार्थ उपाध्याय
कियान पोरवाल अंडर 13
एडविक गुप्ता अंडर 11
एसडी राणासिंघे आएम
मृदुहास त्रिपाठी
भूपेंद्र जाटव
सतीश बेले सीनियर 60

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 11:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / फीडे रेटिंग ओपन चैस प्रतियोगिता… 64 खानों के खेल में टॉप रेटेड खिलाडिय़ों ने साबित की अपनी रेटिंग

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम कर रोक दिया हाइवे

खंडवा

एमपी में अचानक बदला मौसम, 21, 22, 23 अक्टूबर को तेज बारिश की चेतावनी IMD Alert

खंडवा

रास्ते में हॉस्टल की छात्रा को रोककर बोला- मेरा धर्म अपना ले वरना किसी दिन जान से मार दूंगा…

khandwa
खंडवा

बेघरों की ऐसी देखभाल…आश्रय गृह के पलंग में छेद, फटे गद्दे तो चादर व तकियाें से आ रही बदबू

DE-NULM
खंडवा

कांग्रेसियों के हंगामे पर भाजपा पार्षद का मुजरा टिप्पणी से बवाल, महिला पार्षद से धक्का-मुक्की, नोकझोंक

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.