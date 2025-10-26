फीडे रेटिंग ओपन चैस प्रतियोगिता… 64 खानों के खेल में टॉप रेटेड खिलाडिय़ों ने साबित की अपनी रेटिंग

मप्र एडहॉक शतरंज संगठन इंदौर के निर्देश में दो दिवसीय श्री दादाजी धूनीवाले फीडे रेटिंग ओपन शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को हुआ। फीडे रेटिंग ओपन प्रतियोगिता में देश सहित नेपाल, भूटान, श्रीलंका के ग्रैंड मास्टर, इंटरमास्टर भी शामिल हुए। टॉप रेटेड खिलाडिय़ों ने अपनी रेटिंग साबित करते हुए सभी 5 मैच जीते। स्विस लीग पैटर्न पर खेली जा रही ओपन चैस प्रतियोगिता में रविवार को बचे हुए चार राउंड के मैच होंगे। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

श्री दादाजी धूनीवाले फीडे रेटिंग ओपन शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के मुख्य आतिथ्य में में हुआ। अरविंद कुमार नितिन कुमार हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में देश-विदेश के 622 खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें 1400 से अधिक रेटिंग वाले 100 खिलाड़ी शामिल रहे। प्रतियोगिता फीडे के नियमानुसार खेली गई। फीडे साफ्टवेयर से ही खिलाडिय़ों के लॉट निकाले गए और मोहरे तय किए गए। शुभारंभ अवसर पर विधायक कंचन तनवे, नारायण पटेल, एसपी मनोज कुमार राय, जिला शतरंज संघ अध्यक्ष राजेश बछानिया, उपाध्यक्ष रविंद्र थत्ते एवं सुनील शर्मा, सचिव अजीत जैन कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, डीईओ पीएस सोलंकी और निमाड़ एजुकेशन सोसाइटी के सचिव प्रज्ञान गुप्ता उपस्थित थे।

खंडवा, हरदा कलेक्टर, आइएएस दंपति भी खेले

प्रतियोगिता में खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता, हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, आइएएस दंपति जिपं सीईओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख ने भी शह-मात के खेल में अपनी प्रतिभा दिखाई। खंडवा कलेक्टर गुप्ता 1400 से अधिक रेटिंग वाले खिलाड़ी है। पहले मैच में उन्हें प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के नहीं आने से वॉक ओवर मिला। चौथे राउंड में उन्होंने भूटान के 1853 रेटिंग वाले कैंडिडेट मास्टर सुखराज मोंजर को ड्रॉ पर रोका।

8 वर्षीय बालक ने टॉप रेटिंग खिलाड़ी को दी मात

प्रतियोगिता का सबसे बड़ा उलटफेर तीसरे राउंड में खंडवा के 8 वर्षीय उभरते खिलाड़ी एकांश श्रीमाली ने किया। एकांश ने भोपाल के 1608 रेटिंग वाले खिलाड़ी 60 वर्षीय गणपतसिंह कीर को तीसरे राउंड में पराजित किया। वहीं, खंडवा के इंटरनेशन मास्टर आयुष शर्मा ने अपनी 2259 रेटिंग के साथ सभी पांच राउंड मैच जीते। उनसे आगे 2337 रेटिंग के साथ अक्षत खंपरिया इंदौर और 2300 रेटिंग के साथ अनुज श्रीवर्ती कटनी है। इन दोनों ने भी सभी पांच राउंड मैच जीते। तीनों में जो पूरे 9 राउंड मैच जीतकर अपने से अधिक रेटिंग वाले को हराएगा, वह मप्र का पहला ग्रैंड मास्टर बनेगा।

ये रहे टॉप स्कोरर

मित्रभा गुहा जीएम

अक्षत खंपरिया आइएम

अनुज श्रीवर्ती आइएम

आर्यन वाष्र्णेय आइएम

श्रीराम झा जीएम

आयुष शर्मा आइएम

हरीश शर्मा

अश्विन डेनियल

अभय बंदेवार आइएम

वैभव नेमा

सुमित सिक्का जीएम

प्रवीण हंद आइएम

सिद्धार्थ उपाध्याय

कियान पोरवाल अंडर 13

एडविक गुप्ता अंडर 11

एसडी राणासिंघे आएम

मृदुहास त्रिपाठी

भूपेंद्र जाटव

सतीश बेले सीनियर 60