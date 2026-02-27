27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

कोतवाली थाने के निरीक्षण के दौरान सामने आई खामियां

कोतवाली थाने का नगर पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। समन वारंट तामिली, ऑनलाइन डेटा उपलब्ध नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। मालखाना और आर्म्स रूम को चेक कर रख रखाव को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Feb 27, 2026

गुरुवार को नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे कोतवाली थाने पहुंचे। उन्होंने थाने के निरीक्षण की शुरूआत रोजनामचा व मालखाने से की। मालखाने में रखे हुए रिकार्ड जिसमें गुंडा फाइल, निगरानी बदमाशों की फाइल को देखा। इसके बाद वे आवक जावक शाखा के समन वारंट तामिली कक्ष में पहुंचे। यहां समन-वारंट तामिल करने का लेखा जोखा रख रहे पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। रजिस्टर में एंट्री कम होने पर नाराजगी जताई। साथ ही ऑनलाइन डेटा भी समय पर अपलोड नहीं होने पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को कहा कि लापरवाही मत करो, कार्रवाई हो जाएगी।

निरीक्षण को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक बारंगे ने बताया कि सभी जगह कुछ कमियां मिली है। उसे सुधार के लिए कहा है। यह रिपोर्ट ऊपर भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही कुछ ही दिनों में इंदौर रेंज आइजी का निरीक्षण है। इसको लेकर पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण आर्य भी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 01:01 pm

Published on:

27 Feb 2026 01:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / कोतवाली थाने के निरीक्षण के दौरान सामने आई खामियां

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

MP में 2.5 लाख रूपये की रिश्वत मांग रही थी सुपरवाइजर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

khandwa news
खंडवा

ये कैसा आइसीयू.. तीन दिन से एसी बंद, मरीजों को पंखे से दे रहे ठंडक

खंडवा

ठगों ने सालभर में उड़ाए 3.88 करोड़, 14 लाख मिले, 70.43 लाख होल्ड पर

शहर में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा दो मामलों में ठगों ने ज्यादा मुनाफे और सस्ते सोने का लालच देकर दो लोगों से कुल 1 करोड़ 57 लाख 99 हजार रुपये की ठगी कर ली।
खंडवा

टैक्स : गुजराती भवन, गुरुद्वारा अध्यक्ष समेत 65 संस्थाओं ने दबाया 1.25 करोड़ रुपए, कुर्की की तैयारी

urban administration
खंडवा

स्टेशन रोड : 16 दुकानें जमींदोज, व्यापारी बोले… होली तक मोहलत नहीं मिली, 23 साल की कमाई मलबे में तब्दील

Encroachment
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.