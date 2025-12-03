Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

हौसलों की उड़ान: दर्द से संघर्ष तक, दो दिव्यांग बेटियों की जीत बनी प्रेरणास्पद

कभी कभी जिंदगी अचानक ऐसी दिशा मोड़ देती है, जहां हर कदम दर्द से भरा होता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टूटते नहीं, बल्कि अपने टूटे सपनों के टुकड़ों से ही जीत का नया आसमान बना लेते हैं। खंडवा की दो दिव्यांग बेटियां इसी साहस की मिसाल हैं। 27 वर्षीय विशाखा पाराशर और सिलोदा की कविता पटेल। एक ने खेल के मैदान में खुद को साबित किया, तो दूसरी सुरों के सहारे दूसरों के हौसलों की रोशनी बन गईं।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Dec 03, 2025

विशाखा ने मेडल को बनाया सपनों की ताकत, कविता सुरों के सहारे दे रहीं नई दिशा

नारायण नगर की रहने वाली विशाखा पाराशर के जीवन में 30 सितंबर 2015 का दिन हमेशा के लिए दर्ज हो गया। भाईयों के साथ खेलते हुए तीन मंजिला मकान की छत से गिरने से उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और दोनों पैर हमेशा के लिए निष्क्रिय हो गए। कमर से नीचे के हिस्से में दर्द तक महसूस नहीं होता। आठ साल तक बिस्तर पर पड़ी रहीं। कई बार निराशा इतनी गहरी हुई कि उन्होंने परिवार से कहा कि उन्हें मरने का रास्ता दे दिया जाए। लेकिन फिर भीतर कहीं से आवाज आई कि हार मानना जवाब नहीं, कुछ कर दिखाना ही असली जीत है। सोशल मीडिया पर अपने जैसे दिव्यांग खिलाड़ियों के वीडियो देखकर उनके अंदर नई उम्मीद जागी।

पैरा फेंसिंग में जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया

यहीं से खेलों का सफर शुरू हुआ। पहली बार पुणे में जेवलिन थ्रो में हिस्सा लिया, फिर बैंगलोर और ग्वालियर में पैरा फेंसिंग की ट्रेनिंग की। चेन्नई में हुए टूर्नामेंट में पहली बार गोल्ड और दूसरी बार सिल्वर मेडल जीता। पिछले वर्ष भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मानित किया और मोटराइज्ड व्हीलचेयर दी। इसी वर्ष केंद्र सरकार के खेल विभाग में उनका चयन भी हुआ। विशाखा का कहना है कि उनका हर मेडल सिर्फ उनकी जीत नहीं, बल्कि हर उस दिव्यांग बच्चे की उम्मीद है जो सपने देखने की हिम्मत करता है। उनके अनुसार दिव्यांगता बाधा नहीं, नई शुरुआत की ताकत है।

हौसला हों तो कोई भी बाधा मंजिल की राह नहीं रोक सकती

दूसरी कहानी है सिलोदा की कविता पटेल की, जिनकी जिंदगी तीन साल की उम्र में एक गलत इंजेक्शन से बदल गई। तेज बुखार में डॉक्टर ने हड्डी में इंजेक्शन लगाया जिससे एक पैर की ग्रोथ रुक गई। इलाज, बाबा और अस्पताल कितनी ही कोशिशों के बाद भी पैर जमीन पर टिकना बंद हो गया। केलिपर के सहारे चलना शुरू किया और पढ़ाई नहीं छोड़ी। 12वीं एमलबी स्कूल में पूरी की और एमए तक पहुंचीं। पिछले आठ साल से संस्कृति कॉलेज में बच्चों को हारमोनियम सिखा रही हैं, जिनमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। वे उन्हें हमेशा प्रेरित करती हैं कि खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। कविता कहती है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम में ओर से भी ज्यादा प्रतिभा है, बस एक हौसले की जरूरत हैं। हौसला हों तो कोई भी बाधा मंजिल की राह नहीं रोक सकती।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Dec 2025 12:50 pm

Published on:

03 Dec 2025 12:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / हौसलों की उड़ान: दर्द से संघर्ष तक, दो दिव्यांग बेटियों की जीत बनी प्रेरणास्पद

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

SIR : बीएलओ ने दिए छुट्टी का आवेदन, 10 बीमार, एक अस्पताल में भर्ती

Voter ID Card SIR
खंडवा

सहकारी बैंक में किसानों ने जड़ा ताला, 6 घंटे कैद रहे कर्मचारी…जानिए क्यों

cooperative bank
खंडवा

उच्च शिक्षा : शोध की राह धुंधली…कॉलेजों में शोध लैब को मान्यता नहीं, छात्रों का इंदौर-भोपाल पलायन

Higher Education Department
खंडवा

स्वच्छता : डोर-टू-डोर कचरा वाहनों में मिक्स कचरा डालने वाले 750 लोगों पर जुर्माना

cleanliness ranking
खंडवा

पत्रिका के कार्यक्रम में IAS सृष्टि देशमुख ने बच्चों से कहा, रील की बजाय रियल वर्क किताबों पर करें…

social media
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.