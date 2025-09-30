garba केसरिया गरबा में पिंक डे थीम पर दिखे नारी शक्ति के कई रूप

केसरिया गरबा महोत्सव में हर दिन थीम बेस्ड गरबा ने सबका मनमोह लिया है। सोमवार को नारी शक्ति को समर्पित पिंक डे महोत्सव मनाया गया। जिसमें हजारों की संख्या में उपस्थित महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया गया।
गरबा के दौरान नारी शक्ति के कई रूप भी देखने को मिले। वीरांगना रूप में युवतियों ने प्रस्तुतियां दी। शाम को आरती में कलेक्टर ऋषव गुप्ता भी शामिल हुए। श्याम कपूर ने सम्मान करते हुए उन्हें स्मृति चिह्न भी प्रदान किया। आयोजक रितेश कपूर औऱ आशीष जायसवाल ने बताया पारिवारिक माहौल में हर दिन महिला संगठन आरती में शामिल हो रहे है। सोमवार को भी पिंक डे पर ग्राउंड से पिंक बलून उड़ाया। यह गोल्डन ग्रुप औऱ विशमास्टर इवेंट्स का साझा आयोजन है।
