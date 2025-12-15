आधे घंटे में घर आकर साथ में खाना खाने का कहा, रास्ते में पलटी कार, युवक की मौत, दो गंभीर घायल

दुर्घटना में ग्राम कोरगला के रहने वाले कपिराज पटेल (30) की मौत हुई है। कपिराज पेस्टिसाइड कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर पदस्थ था। शनिवार वह अपने दो दोस्तों के साथ कंपनी के काम से बुरहानपुर गया था। यहां से वापस लौटते उसने बोरखेड़ा गांव के पास एक मोड़ पर कार पलट गई। । हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। जिसमें कार चला रहे कपिराज और उसके दो साथियों को चोट आई थी। तीनों को अस्पताल ले जाया गया। सिर में चोट लगने से घायल कपिराज की रास्ते में मौत हो गई।

पूरे गांव में शोक का माहौल

परिवार के करीबी त्रिलोक पटेल ने बताया कि कपिराज पटेल का परिवार गांव में सबसे बड़ा परिवार हैं। सभी लोग एक साथ रहते हैं। कपिराज की एक बेटी है। दूसरी संतान का जन्म होने वाला है। पत्नी 9 माह से गर्भवती है, डॉक्टर ने 15 दिन का समय दिया है। जब कपिराज बोरखेड़ा के पास पहुंचा तो उस ने घर फोन कर कहा था खाना तैयार रखना, साथ में खाना खाएंगे। इसी बीच सड़क हादसे की सूचना मिली। खबर सुनते ही परिवार के होश उड़ गए। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है। रविवार को पीएम करवाने के दौरान मरच्यूरी रूम के सामने भीड़ लगी रही।

150 फीट दूर जाकर कार खेत में घूसी

पिपलौद थाना प्रभारी एसएन पांडे का कहना है कि कार की स्पीड अधिक रही होगी। मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर 150 दूर तक घसीटते हुए चली गई और एक खेत में जाकर पलटी है। रविवार को कपिराज का शव पीएम करवाकर परिवार को सौंप दिया। इस मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।