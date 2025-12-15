पुलिस लाइन में स्वास्थ्य जांच शिविर, हाइबीपी व शुगर के कई मरीज आए सामने

पुलिस लाइन में आरआइ कार्यालय के सामने उमंग गार्डन में पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारियों तथा उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जिला अस्पताल के 11 डॉक्टरों 25 सदस्यीय स्टाफ के साथ पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, एएसपी महेंद्र तारणेकर, एएसपी राजेश रघुवंशी, सीएसपी अभिनव बारंगे, यातायात डीएसपी अनिल कुमार राय, अजाक डीएसपी महेश दुबे, कंट्रोल रूम प्रभारी निरीक्षक सुनील गुप्ता सहित ने जांच कराई है।

इसी तरह से जिले के थाना व चौकी प्रभारियों के साथ स्टाफ ने स्वास्थ्य की जांच करवाई। पुलिस अधीक्षक राय ने बताया कि जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि पुलिस कर्मचारी खुद भी स्वस्थ रहें और पुलिस विभाग को बेहतर सेवा दे सकें। स्वास्थ्य शिविर के दूसरे फेज में इंदौर से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम बुलाकर पुलिस कर्मचारी एवं उनके परिजनों के बेहतर स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जाकर उनका इलाज कराया जाऐगा।

रोजाना व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह

सिविल सर्जन डॉक्टर अनिरुद्ध कौशल ने बताया कि जांच में उच्च रक्तचाप 25 और शुगर के 10 मरीज सामने आई हैं। इसका मुख्य कारण अनियमित दिनचर्या, तनावपूर्ण ड्यूटी, नींद की कमी और असंतुलित खानपान इसके प्रमुख कारण हैं। कुछ मामलों में मरीजों का ब्लड प्रेशर और शुगर स्तर सामान्य से काफी अधिक पाया गया, जिन्हें तत्काल परामर्श और दवाइयां दी गई। पुलिसकर्मियों को नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, समय पर भोजन करने, नमक और चीनी का सीमित सेवन करने तथा रोजाना व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी।