Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

इंजेक्शन के हाई डोज ने ली मासूम की जान, एक साथ लगा दिए पांच इंजेक्शन

फर्जी डॉक्टर की लापरवाही से दीपावली पर्व पर आदिवासी परिवार के घर का चिराग बुझ गया। फर्जी डॉक्टर ने सलाइन के साथ एक साथ पांच इंजेक्शन लगा दिए थे। जिनके लगते ही आधे घंटे में 18 माह के बालक ने दम तोड़ दिया। उल्टी व बुखार आने पर परिवार बालक को डॉक्टर के क्लीनिक पर ले गया था। परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।

खंडवा

image

Deepak sapkal

Oct 18, 2025

पिपलौद थाना क्षेत्र के ग्राम गांधवा का मामला है। बोरगांव बुजर्ग पंचायत अंतर्गत आने वाले पलसिया फाटी गांव में रहने वाले लाबू बारेला को अपने 18 माह के बालक ओम का उपचार एक फर्जी डॉक्टर से करना भारी पड़ गया। पिता लाबू बारेला व रिश्तेदार अंतरसिंह ने बताया कि बालक ओम बारेला दो तीन दिन से ओम को दस्त लगे थे उसे बुखार भी आ रहा था। गुरुवार दोपहर में लाबू बारेला अपने बेटे ओम को उपचार कराने गांधवा ले गए थे।

बालक की मौत होते ही भाग गया डॉक्टर

यहां डॉक्टर हिंमाशू यादव के क्लीनिक पर गए थे। डॉक्टर ने कहा की बालक को निमोनिया हो गया है, उसे सलाइन लगाना पड़ेगी। जिसके बाद ओम को भर्ती कर लिया। पहले एक बाटल लगाई, इसके बाद दूसरी बाटल लगाई जिसमें एक साथ पांच इंजेक्शन लगा दिए। करीब आधे घंटे में ही ओम की मौत हो गई। यह देख डॉक्टर हिमांशू भाग गया। क्लीनिक के अंदर एक महिला ने आकर सलाइन की बोतल निकाली।

पिपलौद थाने में मर्ग कायम

पिता लाबू ओम का शव लेकर गांव आए। यहां परिवार को बताया कि डॉक्टर ने उनके बेटे की जान ले ली। देर रात गांव के लोगों के साथ शव लेकर पिपलौद थाने गए। यहां पुलिस को बताया कि डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचााया। इस मामले में पिपलौद थाना प्रभारी निरीक्षक एसएन पांडे ने बताया कि शुक्रवार दोपहर में पीएम कर शव परिवार को सौंप दिया। पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

बीच पढाई छोड़कर खोल लिया था अस्पताल

2018 में डॉक्टरी करने रशिया गया था। एक साल बाद 2019 में लॉकडाउन लगने पर हिंमाशु वापस आया गया था। उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इसके बाद गांव में ही क्लीनिक खोल लिया था। उसके पिता गणेश गांधवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रेसर के पद पर पदस्थ है। सूत्रों के अनुसार पिता भी बेटे की तरह ही लोगों का उपचार कर रहे थे। छोटे भाई के नाम पर मेडिकल जो क्लीनिक में ही खोल रखा है। इसके साथ ही खंडवा में पंधाना रोड पर एक मॉल में होलसेल दवाइयों की दुकान है।

चार अवैध क्लीनिक पर ताला, आरोपी डॉक्टर पर केस दर्ज करने के लिए दिया आवेदन

आदिवासी बालक की मौत के बाद जागे स्वास्थ्य विभाग ने गांधवा में अवैध रूप से चल रहे क्लीनिक पर छापामार कार्रवाई की। मुख्य रूप से अपंजीकृत चिकित्सक हिमांशू यादव के साथ ही राजेंद्र पिता हुकुमचंद चंदोरे, दीपक जगदीश तथा राजेंद्र काशीशंकर के क्लीनिक पर टीम पहुंची थी। हालांकि बच्चे की मौत के बाद यह सभी क्लीनिक बंद मिले। फर्जी डॉक्टर क्लीनिक पर ताला लगाकर फरार हो गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओपी जुगतावत ने बताया कि 18 माह के बच्चे की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर हिमांशु पर प्रकरण दर्ज करने के लिए पिपलौद थाने में आवेदन दिया।

डॉक्टरों की पैनल बनाकर मामले की जांच करवाई जा रही है। जिले में कहीं भी बिना डिग्री के फर्जी तरीके से क्लीनिक खोलकर उपचार करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके निर्देश दे दिए गए हैं। – केआर बड़ोले, अपर कलेक्टर।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 12:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / इंजेक्शन के हाई डोज ने ली मासूम की जान, एक साथ लगा दिए पांच इंजेक्शन

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

बेघरों की ऐसी देखभाल…आश्रय गृह के पलंग में छेद, फटे गद्दे तो चादर व तकियाें से आ रही बदबू

DE-NULM
खंडवा

कांग्रेसियों के हंगामे पर भाजपा पार्षद का मुजरा टिप्पणी से बवाल, महिला पार्षद से धक्का-मुक्की, नोकझोंक

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा

कृषि मंडी : गीली उपज पर किसानों का हंगामा, 500 ट्रैक्टर मक्का लेकर पहुंचे, इंदौर रोड पर किया चक्काजाम

farmers markets
खंडवा

आदि कर्मयोगी : आदिवासी मूलभूत सुविधा से वंचित…इन्हें चाहिए आवास, साफ पानी, शौचालय और सोलर रोशनी

Aadi Karmayogi
खंडवा

खंडवा में किशोर कुमार की समाधि पर शादी, नागपुर के जोड़े ने एक-दूसरे को पहनाई वरमाला

Nagpur Lovers Marry on Kishor Kumar tomb in khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.