6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

No video available

जिलेभर में धूमधाम से मना रंगों का पर्व धुलेंडी, अनाथ आश्रम में बच्चों ने किया धमाल

-गली-मोहल्लों में दिनभर झूमते रहे हुरियारे, बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह -अब रविवार को रंग पंचमी, सकल हिंदू समाज निकालेगा फाग यात्रा

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Mar 06, 2026

होली के एक दिन बाद रंगों का पर्व धुलेंडी बुधवार को शहर सहित जिलेभर में शांतिपूर्ण रूप से मनाया गया। होली पर सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में देखने को मिला। सुबह से ही बच्चे रंग गुलाल से सराबोर नजर आए। जगह-जगह युवाओं की टोली होली गीतों पर झूमते नजर आई।

हिंदू बाल सेवा सदन में बच्चों ने मनाई होली
हिंदू बाल सेवा सदन अनाथ आश्रम में ट्रस्ट द्वारा बच्चों के साथ उत्साह से होली मनाई गई। यहां बच्चों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खूब धमाल किया। बच्चे लगभग 3 घंटे नाचते गाते आनंद लेते रहे। इस अवसर पर विनय नेगी, अनिल बाहेती, रिंकू खेड़ेकर आदि उपस्थित रहे।

नहीं हुआ लोगों का उत्साह कम
भले ही धुलेंडी होली के एक दिन बाद मनाई मनाई गई, लेकिन पर्व का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। धुलेंडी की धूम सुबह से ही गली मोहल्लों में शुरू हो गई थी। बच्चे रंग पिचकारी लेकर एक दूसरे पर रंग डालने के लिए दौड़ते भागत नजर आए। महिलाओं, युवतियों में भी उत्साह नजर आया। मोहल्लों में महिलाएं, युवतियां एक दूसरे पर रंग-गुलाल उड़ाती नजर आई। जगह जगह युवाओं ने साउंड सिस्टम लगाकर नाचते नजर आए। समाजजनों ने गमी वाले परिवारों में जाकर गुलाल लगाया। होली पर कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई।

पंचमी पर तोप और टैंकरों से होगी रंगों की बारिश
सकल हिंदू समाज द्वारा रंग पंचमी पर रविवार को श्री दादाजी फाग यात्रा निकाली जाएगी। फाग यात्रा सुबह 10 बजे नगर निगम से आरंभ होकर बांबे बाजार, केवलराम चौराहा होते हुए पार्वतीबाई धर्मशाला में समाप्त होगी। फाग यात्रा में राधा कृष्ण की झांकी, आदिवासी नृत्य की टोली, भजन मंडली, डीजे साउंड और ढोल बाजे के साथ तोप से रंग गुलाल एवं फूलों की वर्षा होगी। पानी के टैंकरों से नोजल द्वारा पानी की बौछार की जाएगी। फाग यात्रा में आदिवासी गायक आनंदीलाल भावेल अपनी मंडली के साथ शामिल होंगे और होली के गीतों की प्रस्तुति देंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 11:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / जिलेभर में धूमधाम से मना रंगों का पर्व धुलेंडी, अनाथ आश्रम में बच्चों ने किया धमाल

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

MP के पुलिस थाने में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हंगामा, करना पड़ा लाठीचार्ज

commotion erupted moghat police station over Instagram post mp news
खंडवा

'3 Idiots' की तरह बाइक पर घायल लेकर इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचे युवक

khandwa
खंडवा

खग्रास चंद्र ग्रहण आज… किसी भी ग्रहण के सूतक काल में भी बंद नहीं होते श्री दादाजी धाम के पट

Lunar eclipse
खंडवा

गौरीकुंज वर्सेस गीता भवन… यूनियन क्लब ने दी थी जमीन, अनुबंध की शर्तों में स्पष्ट नाम नहीं बदल सकते

gourikunj kishor kumar
खंडवा

किशोर कुमार के बंगले को तो नहीं बचा पा रहे, अब उनके गौरीकुंज को गीता भवन में बदलने की तैयारी

gourikunj kishor kumar
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.