मछली ठेकेदार के कर्मचारियों की गुंडागर्दी, कार से बाइक सवार को टक्कर मारी, पीटा,

हरसूद क्षेत्र के दो लोग बाइक पर गेंहू की बोरी रखकर ले जा रहे थे। उनका पीछा करते हुए कार से मछली ठेकेदार के कर्मचारी आए। उन्होंने आते से ही बाइक को जोर से टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार नीचे गिर गए। जिसमें एक व्यक्ति को चोट आई है।

घायल सचिन को हरसूद अस्पताल से जिला अस्पताल रैफर कर दिया। सचिन ने बताया कि वह बोरिबादरी का रहने वाला है। बमनगांव से गए गेंहू लेकर आ रहा था। मछली ठेकेदार के लोगों ने मारपीट की। उन्होंने 3 बार हवाई फायरिंग भी की। मैं बेहोश हो गया तो उन्होंने मछली पॉइंट से मछली बुलाकर मेरे पास पटक दी। इसके बाद फ़ोटो, वीडियो बनाए। पुलिस ने मुझ पर केस दर्ज कर लिया।

इस मामले में एक घायल हो वहीं के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वहीं उसके साथ का युवक जब थाने पहुंचा तो उस पर ही पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। ठेकेदार के कर्मचारियों की सुनवाई करते हुए उलटा उस पर ही केस दर्ज कर दिया। इधर कुछ देर बाद बाइक चालक की शिकायत पर भी केस दर्ज कर दिया।