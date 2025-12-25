अवस्थी चौक पर भीषण दुर्घटना, ऑटो की टक्कर से बाइक सवार युवक का फटा सिर, मौके पर मौत

घटना रात करीब 10 बजे शहर के अवस्थी चौराहे की है। माता चौक निवासी मप्र बॉडी बिल्डींग ऐसोसिएशन के जिला कोच व अधिवक्ता चेतन गौहर के पुत्र आर्यन गौहर (21) की मौत हुई है। आर्यन स्पोर्ट बाइक क्रमांक एमपी 12-जेडसी-0702 से चौराहे से गुजर रहा था। तभी उसकी बाइक को सवारी ऑटो ने टक्कर मार दी। ऑटो की टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए।

घटनास्थल से आर्यन को जिला अस्पताल लाया गया। यहां परिवार, दोस्त व समाज के लोगों की चिखपुकार मच गई। डॉक्टर ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद यहां मातम पसर गया। दोस्त शव को पकड़कर रोते रहे। पिता भी अपने बेटे के शव से लिपटकर रोते रहे। यह नजारा देख हर किसी की आंखों से आंसू निकल आए। माता चौक व गांधीनगर से भी समाज के लोग अस्पताल पहुंच गए थे।