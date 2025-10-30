जनजातीय कार्य विभाग : हाई स्कूल-हायर सेकंडरी का परीक्षा परिणाम ठीक नहीं तो होगी कार्रवाई

जनजातीय कार्य विभाग में सोमवार को स्कूलों में आयोजित होने वाली गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस दौरान सहायक आयुक्त संतोष शुक्ल ने प्राचार्यों से कहा कि हायर सेकंडरी और हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा की तैयारियां तेज कर दीजए। परीक्षा परिणाम जिस स्कूल का अच्छा नहीं रहेगा वहां दंडात्मक कार्रवाई होगी।

इ-केवायसी समेत अन्य बिंदुओं की समीक्षा की गई

हायर सेकंडरी और हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा की तैयारियां तेज कर दीजए। परीक्षा परिणाम जिस स्कूल का अच्छा नहीं रहेगा वहां दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस दौरान 14 बिंदुओं पर वन टू वन चर्चा की। इस दौरान सहायक आयुक्त ने कक्षा 9 से 12 वीं तक छात्रों के एमपी टॉस की छात्रवृत्ति, अतिथि शिक्षकों के मानदेय, छात्रों के नीट परीक्ष, सीएम हेल्पलाइन, छात्रावास, आश्रमों में व्यवस्थाओं के साथ ही छात्रों के इ-केवायसी समेत अन्य बिंदुओं की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रगति में पीछे स्कूलों के प्राचार्यों को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सहायक संचालक नीरज पाराशर समेत स्कूलों के प्राचार्य मौजूद रहे।